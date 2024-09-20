施政報告2024｜德勤建議調高機場離境稅五成　另開徵海陸離境稅

行政長官李家超將於10月16日發表任内第三份 《施政报告》，德勤針對即將發表的《施政報告》提出了多項政策措施，主要圍繞公共財政、北都發展、創新科技及金融市場四大關鍵領域。

政府自2019/20年起五個財政年度中，有四個均錄得綜合赤字。據政府的中期預測，撇除債券收入，政府未來數年仍面臨顯著赤字，最快於 2027/28年度才能達致收支平衡。

倡調高機場離境稅五成

德勤建議政府持續檢視公務員編制，在不影響公共服務質素的前提下，減省不必要工序和策略性調配人手來提高效率。其他建議措施包括調高機場離境稅五成、開徵海陸離境稅、調整2元乘車優惠計劃及個別公用服務收費。

德勤中國稅務合夥人尹佩儀表示，香港維持簡單、低稅制對發展很重要，但多項收費多年未有調整，因此建議調高機場離境稅五成，即由現時120元提升至180元，預料能為政府每年帶來達10億元收入。

她續指，港人北上消費持續，開徵海陸離境稅亦能增加政府收入。但強調香港財政水平仍然穩健，是否結構性財赤仍需探討，建議成立「檢討公共財政專賣小組」，負責全面檢視公共財政。