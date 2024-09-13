施政報告2024｜冀烈酒稅降至20%　酒商：市民多飲靚酒降健康隱患

酒商及商會聯同批發及零售界立法會議員邵家輝，建議《施政報告》將進口烈酒稅減至20%，認為既有助帶動消費又可以加強本港在國際烈酒貿易上的競爭力。至於降烈酒稅會否令港人多飲酒影響健康，香港酒業總商會創會會長蘇又萍相信零售價下降，不會令市民增加飲用量，直言不會因今日減稅便「飲多三杯」，反而市民會選擇多飲靚酒，在一定程度上能夠降低市民飲酒的健康隱患。



烈酒業界聯同批發及零售界立法會議員邵家輝，建議《施政報告》將進口烈酒稅減至20%（何夏怡攝）

現時本港對酒精濃度30%以上的烈酒徵收100%從價稅，本港酒商及商會代表今天（13日）舉行記者會，期望當局在今年施政報告寬減烈酒稅減至20%，他們指疫情後本港飲食業和酒業經營困難。

邵家輝：葡萄酒免稅後 葡萄酒行業總收入大增

邵家輝表示，政府自2008年取消對酒精含量30%以下非烈酒，包括紅酒及啤酒等的徵稅，帶動葡萄酒進口價值在2007及08年間，分別增長80%及45%，而葡萄酒進口量更由08年的3,043萬升，急增至2012年的5,055萬升，葡萄酒行業的關聯公司、從業人數和業界總收人在取消葡萄酒稅後均大幅增長，他指現時本港烈酒稅相比起台灣、澳門、日本等其他地區為高，相信寬減稅項有助香港在烈酒市場提高競爭力。

香港酒業總商會創會會長蘇又萍相信市民不會因降烈酒稅而多飲酒（何夏怡攝）

蘇又萍則指，全球烈酒市場規模將由2023年的5,250億美元大增至2027年的6,300億美元，增幅達兩成；加上內地的白酒也越來越受歡迎，香港可成為內地白酒進軍國際的中轉地，若本港寬減烈酒稅以抓緊環球烈酒市場擴展的機遇，能增強本港在國際烈酒市場的競爭力。

她又指，指降低烈酒價格能刺激本地消費需求，並帶動飲食、批發及需售、旅遊、進出口、酒店、中小企等業界發展，同時增加行業就業職位，例如調酒師，銷售工作等，更可減少走私和假酒等負面情況。

酒商冀減烈酒稅提升競爭力（何夏怡攝）

蘇又萍：市民不會因為今日減稅便飲多三杯

至於降烈酒稅會否令市民多飲酒致影響健康，邵家輝表示，參考取消紅酒稅後的數據，本港「人均飲酒量」並沒有特別上升，而本港的飲酒比率一向特別低，因此並不擔心寬減稅項會讓飲酒的人數突然變多。

蘇又萍補充指，2008年香港人均飲酒量為每年2.8公升，取消葡萄酒稅後，人均飲用量沒有明顯增加，2023年更跌到人均每年2.3公升，認為港人飲酒習慣理性。她直言市民不會因為今日減稅便飲多三杯，反而因零售價下降，市民會選擇多飲靚酒，一定程度上能夠降低市民飲酒的健康隱患。