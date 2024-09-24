美股｜道指收市升61點　Tesla飆近5%　名創優品挫逾16%

繼美國聯儲局上周減息0.5%後，聯儲局官員估計今年仍會再次減息。美股周一（23日）靠穩，道指收市升61點。



圖為2024年9月18日的美國紐約證券交易所（NYSE）。（Reuters）

道指收市報42,124.65點，升61.29點或0.15%；納指報17,974.27點，升25.95點或0.14%；標普500指數收市報5,718.57點，升16.02點或0.28%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

Intel升逾3% 美光科技漲近3%

大型股表現不一，Tesla漲4.93%，每股收報250.00美元。Amazon升1.19%。Meta獲花旗集團上調股票目標價後，股價漲0.55%。蘋果公司則跌0.76%。

晶片廠商Intel上漲 3.30%，為升幅最大道指成份股。此前有報道指Apollo提出向Intel投資高達50億美元。另外，美光科技（Micron Technology）漲2.94%。

通用汽車（General Motors）的股票遭Bernstein下調評級，從「跑贏大市」下調至「與大市持平」後，令公司股價下跌1.71%。

反映中概股的金龍指數收漲1.36%，其中阿里巴巴（BABA）漲2.03%，名創優品（MNSO）跌16.34%。

美國9月製造業及服務業PMI下跌

數據方面，標普全球公布，美國9月製造業採購經理指數（PMI），以及服務業採購經理指數（PMI）初值均下跌。其中製造業PMI由上月的47.9跌至47，創15個月新低。服務業PMI亦由55.7跌至55.4，但其中的商品和服務平均價格，以6個月來最快的速度增長。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

美元指數徘徊100 紐約期油跌0.89%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周一（9月23日）在匯市尾市報100.85， 升幅0.13%。其中，美元兌日圓報143.34，跌0.36% 。

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報70.37美元，跌0.63美元或0.89%；倫敦布蘭特期油收73.90美元，跌0.59美元或0.79%。

現貨黃金最新報每盎司2,627.02美元、升0.18%。