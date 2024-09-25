美股｜道指收漲83點再破頂　中概股指數飆9%　港股夜期高水762點

美國9月份消費者信心指數下跌，美股周二（24日）早段一度走軟，但其後轉升。道指收市升83點，與標指再創收市新高。而中國宣布推出「組合拳」救市，除令礦業股得到提振，反映中概股的金龍指數更漲逾9%，創下4個月新高。 此外，港股夜期收漲3.55%，報19,763點，創5月20日以來新高，高水762點。



道指收市報42,208.22點，83.57點或0.20%；納指報18,074.52點，升100.25點或0.56%；標普500指數收市報5,732.93點，升14.36點或0.25%。

圖為攝於2021年7月15日的插圖，在Visa標誌前面放有一張信用卡。（Reuters）

Nvidia漲近4% Visa跌逾5% 特朗普社媒升逾5%

大型股方面，AI晶片龍頭Nvidia升3.97%，每股收報120.87美元。Tesla繼前一天急升後，周二再漲1.71%。

Visa因被美國司法部控告違反競爭法，股價跌5.49%，為跌幅最大道指成份股。

另外，前總統特朗普（Donald Trump）名下社媒DJT升5.27%。

圖為2023年4月26日，拼多多（PDD）旗下電子商務平台Temu的手機程式標誌。（REUTERS）

京東飆近14% 拼多多及理想汽車漲逾11%

內地推出「組合拳」救市，帶動礦業股得到提振，其中Freeport-McMoRan漲 7.95%，Southern Copper亦升7.14%。

反映中概股的金龍指數飆9.13%，其中京東（JD）飆13.91%、阿里巴巴（BABA）漲7.88%，拼多多（PDD）升11.24%，理想汽車（LI）亦漲11.35%。

圖為2023年11月15日，美國消費者在紐約州一間沃爾瑪（Walmart）購物。（Reuters）

美國9月消費者信心指數遜預期

數據方面，美國經濟諮商會（The Conference Board）公布，美國9月消費者信心指數跌至98.7，低於市場預期的104，也低於8月向上修後的105.6，跌幅為2021年8月以來最大。