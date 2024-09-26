新世界地震｜新世界停牌 據悉鄭志剛將退任CEO 新百貨亦停賽
撰文：張偉倫
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【鄭志剛/馬紹祥/新世界高層變動】新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛，或將退任有關職務，並轉任非執行副主席。將會在今日（26日）收市後公後業績的新世界，以及旗下的新百貨（0825）宣布停牌， 兩者其後指出，待發出一項有關若干內幕消息的公告。
《香港01》獨家獲悉，鄭志剛將轉任非執行副主席，他現為集團執行副主席兼行政總裁。至於接替鄭志剛擔任行政總裁的人選為前發展局局長、新世界首席營運總監馬紹祥。
鄭志明曾指﹕24個鐘後自然水落石出
鄭志剛退任消息，有待官方正式宣布，但作為鄭志剛的胞弟、同系公司新創建（0659）聯席行政總裁鄭志明周四（25日）出席新創建業績會亦被問及上述消息，他並無正面否認，僅稱︰「24個鐘後自然水落石出。」
鄭志明又指，爸爸鄭家純絕對公正，對事不對人。同時又以自身作比喻「如果我做得唔好，換人都正常」，又指對不同的業務都感興趣，「只要幫到公司」。
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