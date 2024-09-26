滙豐范卓雲：中央組合拳救市規模超預期　料優質行業龍頭短期反彈

中共中央政治局舉行政治會議，指出要促進內地房地產市場止跌回穩。再加上中國人民銀行、中國證監會和國家金融監督管理總局，在9月24日，聯合宣佈推出綜合刺激經濟方案（「組合拳」）。



內地接二連三推出不同救市方案，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，反映中國政府對緩解通縮風險，以及恢復市場信心，感到更強烈的迫切性，並採取更積極的寬鬆貨幣政策，新一輪寬鬆政策的規模和步伐，超出保守的市場預期。



二套房首付比率由25%降至15% 預視內房政策有變化

當中，二套房首付比率出乎意料，由25%降至15%，與首套房的房貸一致，范卓雲稱，可能預示房地產政策可能出現變化，由過往長期強調「房住不炒」的立場，轉而歡迎投資者入市購房。保障性住房再貸款便利規模提高至3,000億元人民幣，應有助加快未售住房的去庫存步伐。

而她對中國內地和香港股票保持中性觀點，並認為估值偏低的優質行業龍頭，提供短期反彈機遇。這些優質企業的盈利強勁，部份更具備通過增加派息和股份回購，來提高股東回報的潛力。對比MSCI世界指數和標普500指數的12個月市盈率，分別為20倍和21.7倍，恒生指數和MSCI中國指數目前的12個月市盈率，則分別為9.4倍和9.5倍，估值存在大幅折讓。

滙豐預計中國長期低息環境，將為内地投資級別債券提供支持。（資料圖片）

看好優質高息國企股及藍籌科網龍頭

范卓雲亦看好優質高息國企股，以及盈利穩健和估值遠低於環球同業的藍籌科網龍頭企業。至於香港市場，其則看好保險、電訊和公用事業板塊內，估值偏低的高息股，以及個別超賣，但財務狀況穩健的房地產發展商。

債券方面，滙豐預計中國長期低息環境，將為内地投資級別債券提供支持，但其認為，十年期中國國債收益率，目前處於2%歷史低位，因此下行空間有限。同時維持對中國人民幣債券和主要貨幣債券，以及美元兌人民幣的中性觀點。當中美元兌人民幣年底預測為7.2。