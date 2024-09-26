美股｜道指早段升逾200點　美光科技飆逾一成　油價挫逾2%

首領失業救濟人數少於預期，緩解投資者對勞動力市場的擔憂。而晶片股美光科技（Micron Technology）的季度營收高於預期，重燃市場的人工智能（AI）熱潮。美股周四（26日）早段上揚， 道指早段暫升逾200點。其中，美光科技股價曾急漲近兩成，最新仍漲近14%。



截至本港晚上10時50分，道指報42,139點，升224點或0.54%；納指報18,173點，升91點或0.50%；標普500指數報5,746點，升24點或0.43%。

圖為2024年9月9日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

8月耐用品訂單勝預期 新領失業救濟人數跌

數據方面，美國第二季國內生產總值(GDP)環比年率終值增長3%，與預期及前值持平；核心個人消費支出（PCE）物價指數終值增長2.8%，亦與預期及前值相同。

另外，美國8月耐用品訂單初值按月持平，預期為下降2.6%。美國首次申領失業救濟人數按周減少4000人，跌至21.8萬人，為4個月來最少，也低於市場預期的22.3萬人。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報 67.88美元，跌1.81美元或2.60%；倫敦布蘭特期油報 71.21美元，跌1.69美元或2.32%。