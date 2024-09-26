美股｜道指收市挫293點　 與標指曾早段破頂後倒跌

美股周三（25日）個別發展， 投資者等待更多有關經濟和聯儲局減息走向的指引。道指及標指早段曾微升至即市新高，但其後下跌，至收市挫293點；納指則微升0.04%。



圖為2024年9月9日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

道指收市報41,914.75點，跌293.47點或0.70%；納指報18,082.21點，升7.68點或0.04%；標普500指數收市報5,722.26點，跌10.67點或0.19%。

圖為2024年6月5日，台灣台北電腦展的參加者於Nvidia標誌前走過。（Reuters）

Nvidia漲逾2% 特朗普社媒升逾10%

大型股方面，AI晶片龍頭Nvidia繼前一日升近4%後，周三再派2.18%，每股收報123.51美元。Tesla繼前一天急升後，周三再漲1.08%。Apple跌0.44%，有研究公司的數據顯示，8月份包括iPhone在內的外國品牌智慧型手機，在中國的銷售量較去年同期下降。

晶片廠Intel升3.20%，為升幅最大道指成份股。 惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）因股票獲Barclays上調至「增加比重」後，股價上漲5.14%。而通用汽車（GM）因被摩根士丹利下調評級至「減持」，股價急挫4.87%。

前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT再漲10.48%。

反映中概股的金龍指數繼前一日飆逾9%後，周三回吐2.80%。其中阿里巴巴（BABA）跌1.78%、 愛奇藝跌4.92% 。