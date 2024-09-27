中央降準減息「組合拳」救市　高盛：中國股市復甦可能終於到來

人行周二推出重磅「組合拳」救市，加上中央政治局會議昨日促進樓市止跌回穩，內地股市投資氣氛熾熱。高盛全球市場部董事總經理Scott Rubner表示，中國股市近日走勢強勁，納斯達克金龍指數在過去四天飆升19%。一旦美國大選結束，中國股市應該會在11月和12月，成爲投資者投資計劃的重要組成部分。同時，投資者期待已久的中國股市復甦，可能終於到來。



數據顯示，受中國政策組合拳利好提振，納斯達克金龍指數週四收漲10.85%，盤中一度上漲13%，創下2022年3月以來最大升幅。此外，滬深300指數在過去四個交易日，同上漲了11%，有望創下近10年來的最大單周升幅。

高盛認為，期待已久的中國股市復甦可能終於到來。(資料圖片)

高盛認：中國股市復甦可能終於到來

Scott Rubner認為，期待已久的中國股市復甦可能終於到來，如果是這樣，投資者應該想要參與其中。中國市場已開始出現害怕錯失機會(FOMO)的心理，市場共識開始轉變，今輪上漲，可能不是逆市交易，確信這一次對中國來說不同以往。

高盛認為，目前倉位對中國股票非常有利。在中國股市近期的漲勢開始之前，對沖基金對中國股票的投資比例不足7%，約為5年以來的最低水平。但在本周稍早時候，對沖基金紛紛改變方向、湧入中國股票市場，在周二（24日）創下自2021年3月以來的最大單日買入量，也是過去10年來第二大單日淨買入量。