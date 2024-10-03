美股｜道指收市升39點　 中概股指數飆近5%　港股夜期低水6點

美股周三（10月2日）反覆，市場關切中東緊張局勢，以及美國本周將公布更多勞工數據緊。道指曾跌188點，至收市微升39點；納指及標指均變動不大。



恒指夜市期指收報22,438點，跌21點，較恒指收市22,443低水6點，成交67,623張。反映中概股的金龍指數升4.93%，熱門中概股繼續走高，嗶哩嗶哩漲10.96%，網易升7.88%，攜程漲7.05%。



道指收市報42,196.52點，升39.55點或0.09%；納指報17,925.12點，升14.76點或0.08%；標普500指數收市報5,709.54點，升0.79點或0.01%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Nvidia升近1.6% Tesla 挫近3.5%

Tesla公佈第三季汽車交車量低於預期，股價下跌3.49%。在新任執行長即將上任之際，Nike撤回年度營收預測，股價下跌6.77%。

多隻科技股走高，其中AI晶片龍頭Nvidia升1.58%，每股收報118.85美元。

受國際油價上揚刺激，雪佛龍（Chevron）和埃克森美孚（Exxon Mobil ）分別升0.85% 和1.30%。

9月ADP私企職位增幅高於預期

數據方面，人力資源顧問公司ADP報告，美國9月私人市場新增職位14.3萬個，比市場預期多2.3萬個，也多於8月修訂後的10.3萬個，進一步證明勞動市場狀況並未惡化，增加樂觀情緒。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

日圓兌美元曾跌2% 紐約期油升0.39%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市報101.67， 升幅0.48%。其中日圓急跌，1美元曾兌最多146.51日圓，升幅達2%。

國際油價當日升幅收窄。紐約原油期貨每桶收報70.10美元，升0.27美元或0.39%；倫敦布蘭特期油每桶收報73.90美元，升0.34美元或0.46%。

金價回落，現貨黃金最新報每盎司2,658美元，升幅約0.20%。