美股｜道指收市跌173點　 納指瀉1.53%　中概股指數飆逾5%

伊朗周二（10日1日）向以色列發動導彈攻擊，中東地緣政治緊張局勢升溫，投資者轉向避險，加上聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）前一天發表偏鷹言論。美股周二下挫，道指曾跌385點，其後跌幅收窄，至收市跌173點；納指曾瀉2.25%，至收市收窄至下跌1.53%。



道指收市報42,156.97點，跌173.18點或0.41%；納指報17,910.36點，挫278.81點或1.53%；標普500指數收市報5,708.75點，跌53.73點或0.93%。

Nvidia挫逾3.6% 蘋果跌近3%

科技股急挫，Intel股價急挫3.28%，為跌幅最大道指成份股；蘋果跌2.91%、微軟挫2.23%、Tesla跌1.38%，Amazon亦挫0.64%。AI晶片龍頭Nvidia跌3.66%，每股收報117.00美元。

波音（Boeing）傳考慮配售新股集資最少100億美元，以補充因罷工耗損的現金儲備，股價轉升1.43%。

貝殼飆逾17% 理想汽車升逾11%

中國接連出台經濟刺激措施，投資者出現「錯失恐懼症」（FOMO）情緒，擔心錯失中概股反彈熱潮，令中概股受追捧。

反映中概股的金龍指數周二升5.48%，其中貝殼（BEKE）漲17.43%，嗶哩嗶哩（BILI）漲14.33%，理想汽車（LI）漲11.50%，阿里巴巴（BABA）飆6.23%。

8月份JOLTS職缺高於預期

數據方面，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，8月職位空缺804萬個，多於市場預期的769.3萬個，前值為767.3萬個。

另外，美國供應管理協會（ISM）公布，9月份製造業指數為47.2，低於市場預期的47.5，前值為47.2。