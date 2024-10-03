「新興市場之父」麥樸思撐中港股市重現生機　長升長有要睇呢樣！

中央推出重磅「組合拳」救市，中港股市連日爆升，迎來狂牛市。港股今日（3日）雖有所回調，但「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）在官網發表文章認為，在刺激措施下，中港股市已重現生機，但他表示，要將短期樂觀情緒，轉化成可持續的牛市，長升長有則需要更多改革。



麥樸思指出，在中國政府本輪利好政策的刺激力度、時機超出市場預期。過去幾個交易日，滬深300指數飆升超過20%，錄得自2008年以來該指數的最佳周度表現。而中國與今年稍早時候採取的手段相比，中央採用更激進的措施。

麥樸思指，本輪中央刺激措施，已令市況出現強烈反彈。（資料圖片）

他表示，截至目前，本輪刺激措施已令市況出現強烈反彈，同時提振市民信心。眾多等待時機入市的投資者亦抓住了機會，重新投資中國市場。不過，他表示若要將相關措施完全滲透到實體經濟，特別是國內投資者，還需要時間。

其又稱，短期來看，這次反彈將為科技和消費品等行業帶來機會。然而儘管有刺激措施和股市樂觀，但中國更深層的結構性挑戰仍然存在。消費者信心疲軟、青年失業率高以及房地產市場揮之不去的問題，繼續為長期增長帶來不確定性。

麥樸思表示，作為長期投資者，應關注基本面強勁的公司，以及長期的改革。而為確保持續增長，中國應支持私營企業，尤其是大型企業家成長和創新。最後，他謂這次中港股市反彈有很大的潛力，但真正的考驗，將會是能否在未來幾個月內持續下去。