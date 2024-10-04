香港9月PMI重上50　終止連續4個月收縮　惟業者悲觀情緒加深

標普全球公布，9月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，由8月49.4升至50，反映營商環境穩定下來，終止連續四個月轉差。



雖然來自中國內地和海外市場的訂單量由升轉跌，但整體新訂單的跌幅卻持續收窄至輕微，因此企業僅小幅縮減營運業務和人手，而採購庫存也重回升軌。不過，業者面對經濟的不明朗因素，悲觀情緒加深。業者更加關注經濟前景和競爭白熱化的情況，整體營商情緒受到影響，悲觀程度加深至4個月高位。

企業9月新接的訂單依然減少，並將目前的緊縮期延至6個月。不過，新訂單跌幅較上月緩和，乃目前緊縮期內最小，整體不大，並促使業務活動的跌勢較上月減弱。新增訂單減少，香港企業隨之進一步消化積壓工作，並因業務收縮而繼續精密人手。

新訂單跌幅連續3個月收窄

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，9月PMI數據顯示，香港營商環境穩定。新訂單跌幅已連續3個月收窄，反映市場需求在今年第三季尾邁向好轉更近。經營活動與就業水平微降，幅度較上月明顯改善。總的來說，最新PMI指數與香港特區第三季尾呈GDP增長表現好轉相符。