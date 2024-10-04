舒適堡｜perFIT接手灣仔及旺角店　稱與其他分店業主磋商冀重開

【舒適堡】連鎖健身中心「Phycial舒適堡」上月宣布結業，新投資者接手以「HEALTHY」品牌營運不足一個月，健身中心周四（3日）再改名為「PERFIT」。



醫美集團perFACE今日（4日）表示，perFACE及其關聯人士有意接管舒適堡部分健身及美容纖體業務，繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務。除此之外，集團正與舒適堡原有僱員進行面試。



perFACE表示，有意接管舒適堡部分美容纖體業務，並計劃讓客戶於perFACE旗下11間醫美中心使用服務。而舒適堡健身業務將由perFACE 醫美集團創辦人及行政總裁符芷晴成立的新公司接管，並以新品牌「perFIT 」登場，計劃首先啟業的是位於灣仔京城大廈及旺角荷李活商業中心的兩間健身中心。

舒適堡早前宣佈於今年9 月6日暫時全線結業，約9萬名客戶及超過700名僱員受影響。（香港01記者攝）

稱已聘用200名舒適堡前員工

perFACE又指，11間perFACE醫美中心及兩間perFIT健身中心將繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務。此外，集團計劃與其他分店的業主進行磋商，鑑於目前市況，期望能在業主的積極配合下，於原址繼續營運，同時物色更多適合開設新店的地點。

此外，perFACE指，現正與受舒適堡結業影響的700多名員工進行面試，現階段已聘請約200名舒適堡前僱員留任，長遠計劃是隨着市況好轉及根據經營情況，逐步聘請其他舒適堡員工。

「Per Fit Limited」公司董事為葉振國及符芷晴，分別為上市公司亮晴控股（8603）的主席及行政總裁。葉振國為榮興集團創辦人葉樹林之子，2008年與妻子符芷晴共同創辦亮晴控股，旗下業務包括醫美公司perFACE。