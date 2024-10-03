舒適堡｜消委會已與PERFIT聯絡　大律師關注HEALTHY同意書有效性

連鎖健身美容中心舒適堡上月初全線暫時結業，灣仔分店其後改名為HEALTHY重開，原舒適堡會員可簽署同意書享由HEALTHY提供的服務，惟HEALTHY開業不足一個月，近日再改名為PERFIT營運。消委會指昨日（2日）與新投資者聯絡，會在取得進一步資料後適時公布資料。



至於已簽署同意書顧客會否受影響？大律師陸偉雄表示，由於立約方轉變，之前與HEALTHY簽署的任何合約或同意書，均有機會可能被視為無效，呼籲新公司負責人應盡快交代安排，好讓消費者安心。



前身為舒適堡灣仔分店所在的京城大廈，現今已換上Perfit招牌。（陳浩然攝）

灣仔京城大廈原址由「舒適堡」變「HEALTHY」，仍未搞清兩者關係之際，HEALTHY已搖身一變，變成現時的「PERFIT」，三者之間樸素迷離。

HEALTHY背後資料一直無人得知，消委會今日回覆查詢表示，稱新投資者、即PERFIT，於昨日已與消委會聯絡，在取得進一步資料後，消委會將適時公布資料。

前身為舒適堡灣仔分店所在的京城大廈，現今已換上Perfit招牌。（陳浩然攝）

大律師陸偉雄。（資料圖片）

大律師提醒消費者 留意新公司與HEALTHY關係

至於早前與Healthy簽署服務讓渡同意書的原舒適堡會員該何去何從？大律師陸頌雄接受《香港01》查詢時稱，詳細條款須再考究，但原本HEALTHY同意書已寫明無法律責任，再加上現時立約方轉變，故同意書可被為無效，即已同意轉到HEALTHY的會員或未能在PERFIT享原來服務。

他稱，目前仍不知三間公司之間的關係，究竟是HEALTHY單純改名還是轉讓，仍不得而知，但假如PERFIT營運者是全新個體，則有機會之前所作的聲明都蕩然無存。

舒適堡灣仔分店早前改名「Healthy」，現今已換上「PERFIT」招牌。（香港01）

「如果原本無協議就慘，即新公司叫乜名都冇法律效力」

假設三間公司屬於「殼換殼」，新的PERFIT是否須負上舒適堡應負的責任？陸偉雄則解釋，要視乎舒適堡有否與HEALTHY簽署相關協議，包括須付代價及承諾等，「如果原本無協議就慘，即新公司叫乜名都冇法律效力，或者未必提供到原本質素。」

陸偉雄呼籲新營運者應盡快向公眾交代，強調舒適堡事件到今天為止，消費者都對接管或後續安排無信心，冀能新營運者能澄清事件，還公眾一個安心。

▼舒適堡改名「HEALTHY」營業▼

