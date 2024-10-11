港為亞洲最大綠色可持續債券發行中心　陳浩濂鼓勵亞投行在港發債

財經事務及庫務局副局長陳浩濂9月下旬出席在烏茲別克撤馬爾罕舉行的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第九屆年會。陳浩濂於接受《香港01》訪問表示，此行他與亞投行成員作出了深入交談，鼓勵其探索在香港發行綠色和可持續債券，引入更多對綠色和可持續金融有興趣的國際資本。



近年來，香港加大了開發創新金融產品的力度。陳浩濂指出，在基礎設施融資方面，香港按揭證券公司於2023年5月及今年9月發行了兩批基建貸款抵押證券，其中亞投行以錨定投資者身份，透過對按揭證券公司基建貸款抵押證券的總計3億美元名為Project Ocean的投資計劃，為該兩次發行總共作出6,850萬美元的投資，為區內成員基建籌集資本並推動將私有資本引入基建行業。

亞投行自2016年成立以來，利用香港的專業服務，涵蓋法律、金融、工程等多個領域，至今，亞投行已跟來自香港的服務供應商簽訂接近1.6億港元的合約。香港作為聯通中外資本的「超級聯繫人」，陳浩濂鼓勵亞投行成員可以探索在香港發行綠色和可持續債券，引入更多對綠色和可持續金融有興趣的國際資本。

陳浩濂鼓勵亞投行在港發債。（梁鵬威攝）

港為亞洲最大綠色和可持續債券發行中心

事實上，香港是亞洲最大的綠色和可持續債券發行中心，在2023佔亞洲總量的37%。自2019年以來，政府發行了總額達280億美元的政府綠色債券，涵蓋從1年到30年的不同年期，有美元、歐元、港元和人民幣等不同幣種，以及有機構、零售和代幣化等不同種類，以為潛在的發行人提供定價基準，並豐富綠色金融生態系統。

另外，為進一步鞏固風險管理能力，香港在2021年完成相關法例修訂以建立新的規管框架，利便在香港發行包括巨災債券的保險相連證券，並於同年推出保險相連證券資助先導計劃。至今促成了5宗巨災債劵在港發行，涉及總金額超過7億美元。

此行陳浩濂也分別與土耳其國庫和財政部副部長Osman ÇELİK及泰國財政部國際經濟政策局局長Rit Syamananda會面，加強香港與兩地的合作。他鼓勵土耳其及泰國繼續在經貿和投資方面與香港加強合作，並利用香港為其基建作融資及發債，和風險管理以至發行巨災債券。