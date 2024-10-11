財庫局陳浩濂︰中東機遇正在發生　下一步將港股ETF帶去沙特上市

在全球版圖中，中東與東盟地區正迅速崛起，成為全球投資者關注的經濟增長點，香港作為國際金融中心，亦積極探索中東市場，為自身經濟發展注入新的活力。財經事務及庫務局副局長陳浩濂接受《香港01》訪問時表示，下一步就是將投資香港股票的交易所買賣基金（ETF）帶去沙特上市，「相關工作已經進行到成熟階段」。



他表示，見到中東機遇正在發生，有中東企業透過香港專業服務收購內地企業或內地企業的股份，「佢哋一啲亞洲共同投資項目，都係經香港去做」。

沙特資本市場管理局（The Capital Market Authority）在9月底表示，已批准一隻投資中國香港股票的交易所買賣基金（ETF），名為「阿爾比拉德南方東英MSCI中國香港股票ETF（Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF）」，由阿爾比拉德資本（Albilad Capital）管理，該ETF將在沙特股票交易所（Tadawul）上市交易，追蹤MSCI港股通精選指數。

陳浩濂表示，政府在考慮是否調整稅項，均會十分小心。（梁鵬威攝）

港資產和財富管理規模達4萬億美元

陳浩濂又提及，近來港股表現不俗，但強調股市向來有升有跌，外圍資本市場更看重香港作為集資平台的長期發展。截至去年年底，香港的資產和財富管理規模約4萬億美元，香港資產規模是世界第二，亞洲第一位。政府會用不同的政策措施，不停地去優化市場，令到它更加高效，從而去提高競爭力。

同時，他又指，香港作為資本市埸的優勢包括為企業上市後提供持續融資的機會，助力其長遠發展。近期上市公司的後續集資活動表現活躍，當中可換股債券的發行表現突出，達到200億美元。

被問及股票印花稅是否會調整，陳浩濂認為，香港有低稅制的優勢，整體投資成本在國際市場來說是具有競爭力，而政府在考慮是否調整稅項，均會十分小心。