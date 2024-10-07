人工智能競賽白熱化　開源技術成關鍵　助企業低成本吸金｜方保僑

在全球人工智慧的高速發展中，Open AI 在 2022年推出 ChatGPT 時已一馬當先，其他科技界巨企亦不甘示弱，Google 及 Meta 等亦先後推出其人工智能技術。其中開源的大型語言模型與專有系統之間的差異，引起業界及社會不少討論。



開源技術，例如 Meta Llama，具有高度的透明度，讓全球開發者能夠查看並修改模型的運作方式，大大提升使用者的信任度。相比之下，專有系統例如 Open AI 的ChatGPT，因其代碼封閉，使用者無法完全了解其內部運作機制，在技術及私隱層面或可能引起公眾疑慮。

ChatGPT，因其代碼封閉，使用者無法完全了解其內部運作機制。（Reuters）

此外，開源系統其一大優勢在於靈活性與定制化能力，開發者可以根據自身需求對模型進行細緻的調整，以適應不同的行業或技術場景。而像 ChatGPT 這類專有系統則相對較為封閉，企業若希望進行深度定制，通常需要支付額外的費用，而且可操作範圍有限。這令開源模型更具吸引力，尤其對於那些想要根據特定需求進行技術優化的企業而言。

開源技術還有一個重要的優勢，就是能有效降低使用成本。由於開源模型不收取授權費，企業和開發者可以自由使用，這對於初創公司和中小企業特別有利，而且也可以製作不同語言種類的模型，讓全球人類也有機會可以享用人工智能。相比之下，OpenAI 的 ChatGPT 採用訂閱制或依使用量計費，在無競爭下長期使用下成本可能較高。

開源模式也促進了技術創新，開發者社群可以在共享平台上共同努力，快速推動技術進步並解決問題，這樣的開放生態系統促使新應用不斷湧現，如 Meta Llama 已被應用於多個領域，如醫療、教育、金融等。與之相比，專有系統如 ChatGPT 雖然具有強大的商業價值，但因其封閉的性質，技術創新速度逐漸被競爭對手追貼。

開源人工智慧技術以其透明性、靈活性和低成本，成為許多企業和開發者的首選。（Reuters）

儘管開源技術具備眾多優勢，ChatGPT 這類專有系統也有其不可忽視的強項，例如，ChatGPT 經過多年優化，性能逐漸穩定，並提供專業的技術支持和基礎設施，這對於那些不具備強大技術資源的企業來說，可能是一個較理想的選擇。企業可以依賴專有平台的服務，無需擔心技術細節或後續維護問題。

開源人工智慧技術以其透明性、靈活性和低成本，成為許多企業和開發者的首選。但ChatGPT 則以其穩定的性能和完善的商業支持，吸引不願投入過多資源的企業。在不久的將來，人工智能將會步入開源與專有並存的局面，企業應根據自身需求，選擇合適的技術，找到最具價值的解決方案。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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