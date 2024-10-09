CEPA｜協定修訂即日生效　內地降電訊及金融等領域准入門檻

中國商務部公布，商務部國際貿易談判副代表李詠箑與香港特區政府財政司司長陳茂波在香港共同簽署《關於修訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關系的安排》(CEPA)服務貿易協議的協議二》。《協議二》自簽署之日起生效，並將於2025年3月1日起正式實施。



此次修訂是貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制的重要舉措。這也是繼2019年首次修訂後，對《CEPA服務貿易協議》的再次修訂，將進一步深化兩地經貿交流合作，為香港拼經濟、謀發展提供有力支撐，支持香港由治及興發展，更好融入國家發展大局。

此次修訂結合了香港經濟社會發展需要和業界的訴求，在金融、電訊、建築、旅遊等領域，進一步降低或取消對香港服務提供者的准入門檻，便利其在內地就業執業；部分開放措施將在大灣區率先實施，進一步推進粵港澳大灣區機制對接、規則銜接。

陳茂波稱可讓更多企業及人才進入內地市場

陳茂波表示，新協議會帶來更多互利共贏的成果，指內地在多個香港具有優勢的服務領域，例如建築工程檢查和認證、電信、電視、電影、金融、旅遊服務等，降低相關的市場准入的門檻，也放寬香港專業人士到內地提供服務的資質要求，讓更多的香港企業和專業人才，能以更優惠的待遇進入內地市場。

陳茂波表示，隨著兩地服務貿易的開放不斷加深，新協議帶來更多的優惠以外，也帶來了制度的創新，例如新增的「港資港法」和「港資港仲裁」措施，讓在內地投資創業的港企，可以按他們熟悉的法律作為合同適用的法律，也可以選擇以香港作為解決爭議的仲裁地，更可以讓香港用好在法律和解決爭議服務的優勢，助力大灣區建立更國際化的商業環境，發揮好香港作為引進來和走出去的雙向門戶角色。

財政司司長陳茂波。（資料圖片）

初創企業可享CEPA優惠待遇

陳茂波又指，新修訂在大部分領域取消香港服務提供者，須在香港從事實質性經營3年的年資規定，不單讓香港初創企業更早享受CEPA優惠待遇，更可以吸引世界各地的企業和人才落戶香港，開拓內地市場，推動香港的經濟。陳茂波表示，按照CEPA過往的經驗，協議中一