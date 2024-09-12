CEPA｜李家超：與商務部完成進一步開放服務貿易磋商　正敲定文本

行政長官李家超指，國家商務部與特區政府最近已實質性完成進一步開放服務貿易的磋商，同時就內地對香港在CEPA框架下進一步開放服務貿易的新措施大致達成共識，尤其針對香港具優勢的服務領域，例如法律、金融、建築及相關工程、檢測認證等，讓香港企業和專業人士以更優惠的條件開拓內地市場。雙方正在敲定新協議文本，在完成相關程序後就會正式簽署和實施協議。



李家超出席香港中華廠商聯合會90周年誌慶酒會，前特首林鄭月娥（前排右三）也有出席（廖雁雄攝）

李家超出席香港中華廠商聯合會90周年誌慶酒會，前特首林鄭月娥（前排右三）也有出席（廖雁雄攝）

李家超今日（12日）出席香港中華廠商聯合會90周年誌慶酒會致辭時指，去年的《施政報告》提出繼續積極尋求豐富CEPA的內容，為業界在內地爭取更多發展空間，希望港商拓展內地市場，更好把握國內國際雙循環的龐大機遇。

他指，國家商務部與特區政府最近已經實質性完成進一步開放服務貿易的磋商，同時就內地對香港在CEPA框架下進一步開放服務貿易的新措施大致達成共識，尤其是針對香港具優勢的服務領域，例如法律、金融、建築及相關工程、檢測認證等，讓香港企業和專業人士以更優惠的條件開拓內地市場。雙方正在敲定新協議的文本，在完成相關程序後就會正式簽署和實施協議。

李家超呼籲工商百業也要認真學習三中全會精神（廖雁雄攝）

李家超（中）及鄭雁雄出席廠商會九十周年酒會（廖雁雄攝）

李家超指，二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出決定，指出面對紛繁複雜的國際形勢、新一輪科技革命和產業變革等發展，必須繼續把改革推向前進。全會指出要加快推進新型工業化，培育壯大先進製造業集群，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。

他呼籲香港工商百業應認真學習和秉持二十屆三中全會的精神，加快產業模式和企業組織轉型升級。面對現今世界百年未有之大變局，香港廠商和企業家一向靈活多變、善拼敢贏，定能識變、求變，升級轉型，成功推動新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。只要我們團結一致，我對香港的輝煌前程和你們的能力，充滿信心。

展望未來，他期望廠商會繼續團結業界，以新思維謀求改革創新，與香港攜手並肩，推動國家和香港高質量發展。

前特首林鄭月娥出席廠商會九十周年酒會（廖雁雄攝）

葉劉淑儀出席廠商會九十周年酒會（廖雁雄攝）

林鄭月娥有出席酒會

出席酒會的還包中聯辦主任廖雁雄、外交部駐港特派員公署副特派員李永勝等中央駐港機構代表、前特首林鄭月娥、多名問責局長、行政會議召集人葉劉淑儀也有出席。