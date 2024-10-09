楊協成斥近2000萬增持維他奶　聯同黃志祥胞弟家辦　持倉升至逾5%

新加坡飲料公司楊協成夥同信置 （0083） 主席黃志祥胞弟黃志達有份控制的家族辦公室Kuang Ming Investments，累計掃入維他奶國際 （0345） 持股超過5%！



聯交所披露權益顯示，楊協成聯同上述家辦本身持有4.94%或約5,297萬股維他奶國際，並於10月7日場內再斥資約1,931.1萬元增持307.4萬股。最新持股升至5.22%或5,604.6萬股，即需申報水平。

楊協成為黃志達管理的遠東機構（Far East Organization）名下公司。楊協成透過新加坡交易所公布，其已累計持有維他奶國際逾1,759萬股，累計持股佔比增至2.04%。楊協成指，增持行動符合集團投資亞洲行業領先企業的戰略。這提高集團在內地和香港植物飲料行業的敞口，公司將不時考慮進一步的投資。

維他奶今日﹙9日﹚收報6.04元，以此計算，上述投資者手上維他奶持股市值升至3.38億元。

值得一提，三菱日聯同日減持維他奶740萬股，套現約4,137.5萬元。減持後，三菱日聯持股由8.51%降至7.82%。