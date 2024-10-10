UNIQLO母企迅銷全年多賺25.6%　業績連續3年新高　末期息225日圓

UNIQLO及GU母公司迅銷（6288）公布截至今年8月底止全年業績，母公司擁有人應佔溢利按年增加25.6%至3,719億日圓，末期息225日圓，全年派息400日圓。公司指出業績連續3年創新高。



公司指出年內綜合收益總額為3.1萬億日圓，按年增加12.2%，綜合經營溢利為5,009億日圓，按年增加31.4%。

公司又指出年內海外UNIQLO事業收益為1.7萬億日圓，按年增加19.1%，經營溢利為2,834億日圓，增加24.9%。日本UNIQLO收益為9,322億日圓，按年升4.7%，經營溢利增加32.2%至1,558億日圓。GU收益為3,191億日圓，按年增加8.1%，經營溢利增加28.9%至337億日圓。全球品牌事業分部收益為1,388億日圓，按年減少2%。

料2025年收益增至3.4萬億日圓

公司預期截至2025年8月底的財政年度，綜合收益總額為3.4萬億日圓，按年增加9.5%，綜合經營溢利按年增加5.8%至5,300億日圓，母公司擁有人應佔溢利為3,850億日圓，按年增加3.5%。公司預期在2025年財政年度，全年派息450日圓，按年增加50日圓。中期息及末期息分別為225日圓。