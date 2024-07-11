UNIQLO母企迅銷第三財季多賺37.4%　料全年派息增至400日圓

UNIQLO及GU母公司迅銷（6288）公布截至今年5月底止第三財季業績，期內母公司擁有人應佔溢利為1,169億日圓，按年增加37.4%，收益為7,675億日圓，升幅為13.5%。毛利增長19.1%至4,337億日圓，毛利率增加2.7個百分點至56.5%。



公司又指出季內經營溢利增加31.2%至1,447億日圓。

公司亦指出今年首3個財季業績創新高。期內母公司擁有人應佔溢利合共錄得3,128億日圓，按年增加31.2%，收益為2.37萬億日圓，按年增加10.4%，毛利增加15.7%至1.28萬億日圓，毛利率提高2.4個百分點至54%。經營溢利按年增加21.5%至4,018億日圓。

（GU）

公司表示，基於上述數據及第四季度截至目前的業績走向,集團全年度業績預測。預期2024財政年度綜合收益總額將達3.07萬億日圓，按年增長11%；綜合經營溢利總額為4,750億日圓，增長24.6%。母公司擁有人應佔溢利為3,650億日圓，按年增長23.2%，可望創歷來最高業績。迅銷同時預期全年度每股股息將增加為400日圓，其中包括中期派息175日圓及期末派息225日圓,總計較上年度增派110日圓。