LVMH第三季亞洲銷售跌16%　指內地消費者信心　降到疫情最低水平

中國經濟吹淡風，衝擊高端消費。LVMH時裝皮具產品的銷售出現疫情以來的首次下滑，這家業內最大的公司受到了中國消費者需求下滑的衝擊。

據彭博報道，LVMH集團周二公告，其主要的時裝皮具部門內生收入第三季度下降5%。分析師此前預計為小幅成長。相比之下，上年同期該部門收入成長了9%。這是自2020年第二季度全球進入封控以來最差單季表現。該集團整體銷售下滑3%。

LVMH由世界第五大富豪Bernard Arnault經營和控制，擁有約75個奢侈品品牌，涵蓋時尚、珠寶、酒店和烈酒。該集團所有主要部門第三季度業績均低於分析師的預期。

「目前，我們包括中國大陸在內的多數市場都面臨著經濟挑戰，」LVMH財務長Jean-Jacques Guiony在季度發布會上表示，「如今，中國大陸的消費者信心已經回到新冠疫情期間的歷史最低水平。」

上述業績「顯示放緩程度比預期更為明顯，」RBC Capital Markets分析師Piral Dadhania在報告中表示。

中國經濟・中國貿易・中國旅遊・中國金融・中國地標：圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

中國刺激政策

由於擔心經濟成長放緩和房地產市場危機，中國消費者放慢了對高價商品的支出。這種擔憂促使中國政府上個月推出一攬子措施來重振經濟成長。

Guiony表示，目前很難評估此類措施對需求的潛在影響，但「這表明他們正在非常認真地對待這個問題」。他指的是中國當局。

彭博報道又指，面對中國需求的降溫，該集團的表現一直頗具韌性，但是其第三季度，包括中國在內的亞洲不含日本地區內生銷售下降16%，降幅大於預估，表現令人失望。日本銷售表現也遜於預期，因為日圓走強削弱了赴日本購買奢侈品的中國消費者的購買。美國和歐洲的表現也令人失望。

疫情期間曾推動奢侈品銷售的消費熱潮去年已失去動力，尤其是對於那些迎合所謂嚮往型客戶的品牌而言。愛馬仕等最獨特的品牌在應對下行方面表現更勝一籌，愛馬仕定於下周公佈單季銷售情況。