LVMH Prize得主HODAKOVA　以無限創意將二手舊物帶到高端時裝舞台

【HODAKOVA／LVMH Prize 2024】2024年LVMH Prize由瑞典品牌HODAKOVA贏得，嶄新地一改衣物本身的意義，憑着獨有、富創意的解構再造技術，豪言「世界不需要新設計師，而是真正需要更多突破界限創新者」。



由32歲瑞典女裝時裝設計師Ellen Hodakova Larsson創立的時裝品牌HODAKOVA，在2021年仍求學階段紮根首都斯德哥爾摩，短短三年間已揚名歐美時裝舞台，全因她正在創作對抗快時尚，試圖改變時尚世界的潛規則，相信這次品牌摘冠後，HODAKOVA名字必定更上一層樓。

Ellen Hodakova Larsson品牌HODAKOVA奪得2024年LVMH Prize冠軍（IG@lvmhprize）

HODAKOVA品牌植根於構思創作方式多於研發不必要新物料的理念之下，這與Ellen Hodakova Larsson成長過程擁有莫大關係，她的設計美學源於與母親一起修補舊衣服的日子，皆因她的母親是一名皮草修補匠人，回顧童年時光，二人經常到二手店尋寶，透過購入破爛的舊衫舊褲來進行修補與重塑，而Ellen Hodakova Larsson認為在經常要發揮創意的教育下，自細已經慢慢植入了「從無到有創造任何你想要的東西」思維於腦袋中。

HODAKOVA「112403」2024秋冬系列（HODAKOVA）

HODAKOVA「112403」2024秋冬系列（HODAKOVA）

就算在瑞典紡織學院求學時，Ellen Hodakova Larsson經已與其他同學不一樣，她坦言很多設計師也嚮往以全新面料進行設計，但她偏向喜歡在現有物面料上進行建構，在上學期間，Ellen Hodakova Larsson總是覺得在原始材料上製作相當困難，因為她無法破壞或進行重塑。

當你看到一件事變成另一件事時，這是創作中最神奇的時刻。 HODAKOVA創辦人Ellen Hodakova Larsson

HODAKOVA「112403」2024秋冬系列（HODAKOVA）

在眾多主打升級再造的時裝品牌中，為何HODAKOVA能脫穎而出呢？皆因HODAKOVA一直堅信的環保設計理念某程度有着獨特之處，Ellen Hodakova Larsson向來的創作意念都是希望提倡將二手舊物轉化為全新奢侈品來賦予新生命，加上HODAKOVA不只把舊服裝簡單地進行分拆再造，而是反轉本身衣物的用途、功能及固有意義，製作成相當新鮮的時裝衣物，難怪吸引到影后Cate Blanchett、BLACKPINK的Rosé、英國演員Emma Corrin的眼球。

HODAKOVA「1124303」2023秋冬系列（HODAKOVA）

於HODAKOVA三月份發佈的最新「112403」系列中，Ellen Hodakova Larsson再一次展示獨特環保概念，當中一款看似平平無奇的卡其色長褸，原來是透過斜布褲來進行反轉拼湊，外套下方可見保留褲子腰帶圈、打褶與兩側口袋各頂細節，此設計更創作成百褶裙，絕對是突破創造力界限的力證。

HODAKOVA「112403」Upside down trench coat chino（HODAKOVA）

HODAKOVA「112403」Upside down trench coat chino（HODAKOVA）

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HODAKOVA「112403」2024秋冬系列（HODAKOVA）

另外Ellen Hodakova Larsson亦有把皮革公事包改為連身裙的設計、鐵製托盤扭曲成上衣，皮革梳化與絲帶襟花拼合成連身外套，以及採用不同紋理的賊仔帽拼貼成T恤形態等作品，一系列成衣單品外，HODAKOVA最引以為傲的創作可說是皮革系列，除了大玩上下顛倒概念外，也採用皮帶來拼成短裙與手袋作，上年更受Gucci邀請進行聯乘，創意度甚高，HODAKOVA贏得本屆LVMH Prize絕對是實至名歸！

HODAKOVA皮革系列（HODAKOVA）

HODAKOVA at GUCCI：