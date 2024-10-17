美股｜道指收漲337點創新高　大摩飆6.5%

摩根士丹利（Morgan Stanley）季度業績盈利理想，令銀行股造好。美股主要指數周三（10月15日）收高。道指收市漲337點，再創收市新高紀錄。



反映中概股的金龍指數收漲0.93%。其中，阿里巴巴升0.35%、貝殼漲4.5%，蔚來汽車則跌1.96%。恒指夜市期指收報20,482點，升199點，較恒指收市20,286高水195點，成交17,006張。



道指收市報43,077.70點，升337.28點或0.79%；納指報18,367.08點，升51.49點或0.28%；標普500指數收市報5,842.47點，升27.21點或0.47%。

圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

聯合航空飆逾12% 聯合健康反彈

多家投資銀行利潤強勁，刺激股價上揚。其中摩根士丹利（Morgan Stanley）曾飆逾8%，至收市升6.50%。摩根大通（JPMorgan Chase）亦漲0.56%。

聯合航空（United Airlines）股價上漲12.44%，此前該公司對第四季度利潤預測，高於市場預期。其他航空股普上揚，美國航空（American Airlines ）升7.15%、達美航空（Delta Air Lines）漲6.79%。

另外，聯合健康（UnitedHealth）反彈2.71%。

圖為2017年4月19日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳內顯示摩根士丹利（Morgan Stanley）的標誌。（Reuters）

Nvidia反彈逾3% ASML及Intel下挫

AI晶片龍頭Nvidia繼前一天跌逾4%後，周三反彈3.13%。多隻大型股下滑，Meta跌 1.5%，Amazon跌0.43%、蘋果 （Apple）挫0.89%，微軟跌0.63%。

荷蘭晶片設備巨頭艾司摩爾（ASML）的美國預託證券，再跌6.42%。Intel挫1.54%，為跌幅最大道指成份股。此前中國網安協會要求，對Intel在中國銷售的產品進行審查。

進口物價跌幅9個月最大

數據方面，美國勞工部公布，美國9月出口物價按月跌0.7%，跌幅高於市場預期的0.4%。期內進口物價按月跌0.4%，跌幅為9個月來最大，符合市場預期。