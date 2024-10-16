美股｜道指收跌324點　納指挫1%　Nvidia瀉4.69%　中概股跌近6%

美國企業季績好壞參半，加上有傳美國政府考慮進一步限制先進AI晶片出口，令晶片股下挫。美股周三（10月15日）下跌，道指收市跌324點，拖累納指挫1.01%。其中AI晶片龍頭Nvidia跌4.69%。



反映中概股的金龍指數收跌5.92%。其中，阿里巴巴跌5.54%、京東挫9.02%。 恒指夜市期指收報20,096點，跌265 點，較恒指收市20,318.79低水223點，成交27,987張。



道指收市報42,740.42點，跌324.80點或0.75%；納指報18,315.59點，跌187.10點或1.01%；標普500指數收市報5,815.26點，跌44.59點或0.76%。

圖為2019年10月16日，美國紐約曼哈頓蘋果專賣店入口處的標誌。 （REUTERS）

費城半導體指數挫逾5% 蘋果漲1.10%

除受美國政府或收窄出口的消息影響，荷蘭晶片大廠ASML第三季訂單遠遜預期，ASML在歐州股價跌15.6%，也拖累美國晶片股表現。AMD跌5.22%、美光科技（Micron Technology）跌3.71%、Intel挫3.33%；費城半導體指數挫5.28%。

與科技股跌勢相反，蘋果公司（Apple）盤中曾觸及歷史新高，至收市漲1.10%。

美國銀行（Bank of America ）第三季盈利超出預期，股價上漲0.55%；嘉信理財（Charles Schwab）同樣盈利超出預期，股價飆升6.12%。 但花旗集團 （Citigroup）在公佈業績後股價跌5.06%。

2020年4月13日，位於美國加州的UnitedHealth大樓。（Reuters）

UnitedHealth瀉逾8% 波音漲逾2%

聯合健康（UnitedHealth）報告第三季度醫療費用激增，股價挫8.11%，為跌幅最大道指成份股。

波音股價漲2.26%，為升幅最大道指成份股。 此前該公司計劃通過發行股份及債務工具集資250億美元，並與金融機構簽訂金額100億美元的備用信貸額度，以應對罷工造成的財政壓力。

另外，能源股隨油價下跌，埃克森美孚（Exxon Mobil ）跌2.99%，西方石油公司（Occidental Petroleum ）跌4.34%。