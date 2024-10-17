住建部﹕擴大白名單項目信貸額至4萬億人民幣　兩方面推進保交房

國務院新聞辦公室於今日（17日）上午10時舉行新聞發佈會，住房城鄉建設部部長倪虹和財政部、自然資源部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況，並答記者問。



新增100萬套城中村及危舊房改造

住建部部長倪虹於發佈會上中國房地產在系列政策作用下，經過三年不斷調整，市場已經開始築底，10月相關數據一定會是積極樂觀的結果。他又表示，將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造。調查顯示，僅在35個大中城市，需要改造的城中村就有170萬套，其他城市也有改造需求；全國需要改造的危舊房有50萬套。這次提出的新增實施100萬套主要針對條件成熟、通過加大政策力度可以提前乾的項目，主要採取貨幣安置的方式，將更有利於群衆和自己意願選擇合適方式。

倪虹又指出會年底前，將「白名單」項目的信貸規模增加到4萬億元（人民幣‧下同)。城市房地產融資協調機制要將所有房地產合格項目都納入「白名單」，應進盡進、應貸盡貸，滿足專案合理融資需求。

對於保交房攻堅戰，他指出一手抓「白名單」，解決項目建設資金問題；一手抓項目進度，按照市場化、法治化原則「一樓一策」、分類推進，爭取住房早日交付。對於資不抵債項目，提出按照法治化、市場化原則，加快破產重整或者清算，切實維護購房人合法權益，對於違法違規、坑害購房人利益的行爲堅決查處，絕不讓他們金蟬脫殼，也不讓他們矇混過關。

他表示相關政策發佈以來，政策效果已經開始顯現，房地產開發投資、新建商品房銷售等主要指標降幅繼續收窄，特別是9月底以來，一手房看房量、到訪量、簽約量明顯增加，二手房交易量持續上升，市場出現了積極的變化。媒體報導，多地房地產政策支持力度加碼，一線城市樓市全線回溫。下一步，住建部將會同有關部門，堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，一項一項抓落實，把政策效應充分釋放出來，更多惠及人民群眾。

金監總局﹕優化貸款資金撥付方式

國家金融監督管理總局副局長肖遠企則於會上表示，優化貸款資金的撥付方式，做到「應早儘早」。今後，商業銀行和房地產項目公司在協商一致的情況下，可以將全部貸款提前發放給房地產公司開立的項目資金監管帳戶。

肖遠企又指出打好房地產各項融資工具的「組合拳」，形成集成規模效應，增強精準適配性。房地產融資渠道很多，包括開發貸款，例如，今年前9個月，銀行業金融機構新發放房地產開發貸款較年初增加超過4,000億元；還有併購貸款、經營性物業貸款、房地產企業併購貸款、住房租賃貸款，以及債券投資和保險資金股權投資等多種融資手段。要充分發揮不同融資工具的獨特優勢；另一方面，根據不同房地產企業和房地產項目在不同階段的融資需求，量身定製各種專屬金融產品，進一步提高融資支持的精準性、及時性和有效性。

5項措施支持樓市

倪虹指出將通過貨幣化安置房方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造，主要是考慮有些條件成熟、群衆改造意願迫切、前期工作比較紮實，貨幣化安置可以更好滿足群衆自主選擇房型、地點，又無需等待過渡期。對於什麼樣的項目可以獲得政策支持，有兩點：一是群衆改造意願強烈、安全隱患突出的要做重點選擇；二是項目的兩個方案要成熟：一個是徵收安置方案成熟紮實，另一個是資金大平衡，做到項目總體平衡，避免新增地方債務風險。主要支持政策有5條：一是重點支持地級以上城市，二是開發性、政策性金融機構給予專項借款，三是允許地方發行專項債，四是給予稅費優惠，五是商業銀行根據評估發放貸款。

財政部﹕以市場化進行專項債收購存量房作保障房

財政部部長助理宋其超在發佈會上表示，對於專項債收購存量商品房用作保障性住房，這項政策由地方自主決策、自願實施，遵循法治化原則，按照市場化運作方式，在確保項目融資收益平衡的基礎上，地方安排專項債收購存量商品房。

自然資源部副部長劉國洪表示，盤活存量閒置土地工作是自然資源部當前工作的重點。在控制新增方面，暫停供應去化周期較長城市的商品住宅用地。在盤活存量方面，財政部已宣佈允許專項債用於土地儲備。具體方面，將優先考慮企業無力開發、不願開發，還沒有動工建設的住宅商務用地，還將會同有關部門研究設立收購存量土地專項借款。

已建設籌集148萬套保障性住房

談及年青人住房問題方面，倪虹指出解決好青年人和新市民的住房問題，讓他們在這個城市能夠安居樂業，這是政府義不容辭的責任，也是提高城市競爭力的重要抓手。關於解決群衆的住房問題，國家大的政策是一手抓保障，一手抓市場，以政府爲主，保障群衆的基本住房需求，通過市場來滿足群衆多樣性和改善性需求。

倪虹亦指出，爲了適應生育二孩的需要支持地方結合實際，增加保障對象住房面積，各城市政府結合當地實際，優化完善房地產政策同時，一定要加大保障力度，兜牢住房保障底線。到今年年底，計劃讓450萬青年人、新市民能夠住進保障性住房。他又指出保障性住房主要是「以需定購」，籌集房源有兩種方式，一種是新建，一種是購買。1至9月內地已建設籌集148萬套保障性住房，到年底將有450萬人住進保障性住房。

大部份現有按揭利率將10月25日完成批量下降

人民銀行副行長陶玲於會上表示，預計大部分存量（現有）按揭貸款將在10月25日批量下調完成，意味着大家在10月26日就可以通過貸款銀行的指定渠道查看調整結果，部分中小銀行調整時間會稍晚，總體會在10月31日前全部完成。絕大部分借款人都不需要到銀行網點辦理，對於按揭爲浮動利率的借款人不需要提出申請，銀行系統會批量調整，這部分佔現有按揭九成以上；按揭爲固定利率的借款人可通過銀行手機銀行、網上銀行等渠道辦理。她預計存量房貸利率調整能惠及5,000萬個家庭，節省支出1,500億元。

陶玲又指出人民銀行正會同有關部門抓緊研究，允許政策性銀行、商業銀行向有條件的企業發放貸款，收購存量土地，人民銀行提供必要的再貸款支持。

肖遠企又表示與有關部門一起積極研究政策性銀行、商業銀行支持盤活閒置存量土地的具體舉措，允許政策性銀行、商業銀行對閒置存量土地的收購發放一定比例的收購貸款，主要目的是推動更加高效利用好閒置土地，同時改善和釋放房地產行業現金流。

另一方面，宋其超表示，對於取消普通住宅和非普通住宅標準方面，財政部正抓緊研究明確相關的稅收政策，主要包括增值稅和土地增值稅相關政策。對於下一步房地產增值稅相關政策的調整，主要有三方面考慮：一是是統籌把握相關城市房地產調控的節奏和地方財政收入形勢，做出科學合理安排；二是賦予地方一定自主權，保持政策穩定性、公平性；三是有效降低房地產企業和購房人的負擔，促進房地產市場止跌回穩。具體政策正在抓緊履行相關程序，會及時向社會公告。