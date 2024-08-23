住建部：保交房「一項目一策」鄭州先行試點　將向全國推廣

周五（23日）上午，國務院新聞辦公室舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，透露保交房「一項目一策」處置模式在河南鄭州首先試點，將向全國推廣。



住房和城鄉建設部副部長董建國介紹了推動保交房工作的有關情況，指將以「一項目一策」做好分類處置。指導各地實行「一項目一方案一專班一銀行一審計一法官」處置模式。

該模式在鄭州首先試點探索，將向全國推廣。對符合條件的項目，納入「白名單」給予融資支持，保障項目建設交付；對於資不抵債的項目，加快推進項目開發企業破產重組或清算，按照最高人民法院關於債務清償的順位規定，優先保障購房人合法權益。

保交房「一項目一策」鄭州先行試點。（河南省文化和旅遊廳）

另一方面，針對城市更新行動，住房和城鄉建設部副部長秦海翔介紹，2019年以來，國內累計新開工改造城鎮的老舊小區25.88萬個，惠及了4434萬戶、約1.1億居民。並加快實施城市地下管線更新改造，各地累計改造燃氣、供水、污水等各類管線大約10萬公里，以及通過加裝一些智能傳感裝置等科技手段，提升市政管線、橋梁等安全監測預警能力；積極推進城市智慧化建設，構建了城市信息模型基礎平台，建設城市運行管理服務平台，提高城市精細化、科學化管理水平，建設基於數字化、網絡化、智能化的新型城市基礎設施。

此外，今年將加強城市內澇治理，計劃年內完成100個城市、1000個以上的易澇積水點整治。同時加快推進城市排水防澇工程體系建設，統籌城市防洪和排澇，建立健全城市的水系、排水管網、周邊江河湖海及水庫的聯排聯調運行管理模式，提升城市的防汛能力和安全韌性水平。