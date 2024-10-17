淘寶香港力推滿99包郵　新客日均購買額飆5倍　雙11支付優惠即睇

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站，史無前例加碼雙十一優惠，今年活動將提前於本月21日（下周一）晚上8點開賣，至11月11日結束，跨店消費每滿300元（人民幣，下同）減50元，使用中銀、恒生、Payme等不同方式支付，各有立減優惠。



此外，淘寶表示，這是將香港打造為「包郵區」之後的首次雙十一，目前在港「滿99元包郵」活動的商品增至10億件。包郵升級以來，本港訂單量及GMV，按年與按月均錄得雙位數增長，且增速繼續加快，現在一半的香港居民都已經是淘寶用戶。



包郵升級首周 港成交金額按年三位數百分比增長

淘寶香港上月公佈稱，斥資10億元升級本地服務，公司現指出，10月1日推出限時滿額包郵等優惠和服務升級後的第一週，淘寶香港站的包郵產品成交金額，按年實現三位數的百分比增長。淘寶天貓海外事業部總經理葉劍秋續補充稱，這是公司「有史以來最大的一次投入」，預計今年雙十一本港GMV可維持雙位數增長。

此前曾提及，今次包郵活動暫定延續至12月底，不過葉劍秋就派定心丸稱，包郵一定會繼續，不過會視港人消費習慣，選擇用戶更喜歡的商品的類型包郵，取消部分未受歡迎的品類。不過包郵推出以來，本港訂單量及GMV，按年與按月均錄得雙位數增長。

公司指出，目前最受港人喜愛的首三類產品分別為服飾、3C家電及家具產品。其續指，港人消費習慣獨特，由於包郵集中於提升輕小件產品，因此萬聖節用品、一人食廚具、衝鋒衣、扭蛋機等，均受歡迎，這是其他市場未有見到的。目前增長較快的品類包括寵物用品、戶外運動用品和汽車配件等。

淘寶天貓海外事業部總經理葉劍秋（左）表示，包郵升級以來，本港訂單量及GMV，按年與按月均錄得雙位數增長，且增速繼續加快。

新客日均購買總金額 按年大增5倍

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，99元包郵只是下單戶的心理門檻，用戶實際的下單金額遠遠高於99元。他公佈指出，大量新用戶加入淘寶，新增用戶數比去年同期高出超過一倍，而新增用戶的日均購買總金額，按年增長5倍。

就本港目前運營情況而言，淘寶合作的菜鳥自提點及自提櫃全港數目增至超過1千個，當中，超過450個自提點提供周日、夜間營業（晚上9點）服務。一天有400多輛中港車次用於物流，而本地的車次數量也是翻倍，陳子堅表示，淘寶已經取消了宅配附加費，但港人仍然青睞使用自提點，因而會伴隨北部等更多區域的開發，續升級自提點數量。

而談及本地物流，京東物流（2618）昨日宣佈接入淘寶天貓，而此前官方亦澄清停用順豐物流屬誤會，儘管今次雙十一未必得以成功升級接入，但阿里表示，公司與本地物流公司在升級本地服務方面的方向是一致的。

阿里巴巴指出，量新用戶加入淘寶，新增用戶數比去年同期高出超過一倍，而新增用戶的日均購買總金額，按年增長5倍。

88VIP可直接用港元支付 普通用戶亦有多支付優惠

公司今年雙十一力谷88VIP的服務升級，再有加碼投入。淘寶表示，此前只能使用人民幣支付，而從10月14日起，已經可以本地信用卡，直接使用港元支付。

公司指，香港88VIP年度用戶開通數較去年倍增。整個平台數據來看，88VIP是用戶粘性高、購買力強的核心消費群體，平均每月有25天會逛淘寶APP，年消費金額是非會員的9倍，購買的品類是非會員的5倍

此外，在今次雙十一中，阿里續與多間支付平台合作，對普通用戶，同樣提供滿手續費及滿減優惠，合作對象包括中銀、恒生、螞蟻銀行、銀聯、PayMe及AlipayHK。