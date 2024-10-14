淘寶「雙11」開波　料參與人數破紀錄　豪派300億元消費劵及紅包

阿里巴巴（9988）旗下淘天集團，今天（14日）啟動「雙11」促銷，今天晚上8點開始預售，並設有兩個售賣期：第一個為10月21日晚上8時至10月24日，第二個為10月31日晚上8時至11月11日。此外內地另一電商巨頭京東（9618）同樣今晚開啟雙十一，正面交鋒。



公司指今次將推出300億元（人民幣，下同）消費券和紅包，以迎接「預計是史上參與用戶數最多的一屆雙11」。在官方立減85折，或跨店滿減每300元減50元活動基礎上，平台將額外發放300億元的優惠券和紅包。



斥300億人幣「史無前例」投入

阿里巴巴集團副總裁、天貓總裁劉博表示，今年雙11適逢國內消費情緒回暖，淘天集團服務著中國最大規模、最具價值的核心消費人群，已把握先機並將繼續致力進一步提振消費信心、增強消費活力，將在今年雙11為用戶作出史無前例的投入。

公司指今次將推出300億元（人民幣，下同）消費券和紅包，以迎接「預計是史上參與用戶數最多的一屆雙11」。（資料圖片）

加碼88VIP會員消費券

就消費者體驗而言，阿里指，將對88VIP會員加大投入，現已成為國內最大規模電商付費會員體系，用戶人數超過4,200萬，88VIP會員可領取的大額消費券將加碼，平台整體投入金額較去年200億元進一步提升。而另一頻道，百億補貼的年活躍用戶已超過5億人。

公司指，今年會將價格信息更簡單透明，用戶可輕鬆看到折扣後的最終到手價。九月底起接入騰訊（0700）旗下微信支付，也為中國內地用戶的購物提供額外支付選項。

阿里指出今年的雙11活動，吸引了約30萬個品牌及眾多中小企業商家。（資料圖片）

吸引約30萬個品牌 斥百億為商家引入跨平台流量

截至目前，阿里指出今年的雙11活動，吸引了約30萬個品牌及眾多中小企業商家，報名商品數量超出預期。九月份季度，天貓的新入駐品牌數量按季激增70%。

淘天集團將於今年雙11投入100億元為商家引入跨平台流量，並發放30億元紅包以補貼商家的營銷成本。參與雙11活動的淘寶商家也將獲得大促佣金豁免。