台積電ADR創新高　道指收漲161點再破頂　中概股挫3.61%｜美股

美國9月零售銷售數據勝預期，反映消費強勁。加上受台積電樂觀的營收預測推動，道指周四（10月17日）上揚，至收市升161點再創新高紀錄。



反映中概股的金龍指數收跌3.61%。其中，阿里巴巴跌2.06%、嗶哩嗶哩挫5.49%、理想汽車跌5.23%。 恒指夜市期指收報19,974點，跌65點，較恒指收市20,079低水105點，成交19,721張。



道指收市報43,239.05點，升161.35點或0.37%；納指報18,373.61點，升6.53點或0.04%；標普500指數收市報5,841.47點，跌1.00點或0.02%。

圖為美國紐約證券交易所螢幕上顯示的台積電公司標誌，攝於2023年9月26日。（Reuters）

電動車製造商Lucid挫近18% Netflix績前跌逾2%

全球最大晶片代工廠台積電利潤超出市場預期，並預計第四季度營收將在AI晶片需求的推動下大幅增長，令該公司美國預託證券（ADR）飆升9.74%。

樂觀情緒蔓延到其他晶片股，AI晶片龍頭Nvidia漲 0.89%。博通（Broadcom）漲 2.66%，Intel 升0.58%。

然而，醫療保健股的下跌限制了道指漲幅。健康保險公司大幅下調全年利潤預期後，Elevance Health暴跌10.24%，拖累同業UnitedHealth跌0.93%，Centene挫9.08%。

另外，保險公司Travelers Companies第三季獲利超出預期，股價上漲9.00%。

電動車製造商Lucid第三季的虧損多於市場預測，股價下跌17.99%。

Netflix將於盤後公布第三季財報，股價於收市下跌2.04%。

美國消費／零售／通脹：圖為2024年8月17日，美國田納西州納什維爾（Nashville）民眾在一元商店Family Dollar內購物。（Reuters）

零售銷售增幅高於預期

數據方面，美國9月零售銷售按月增加0.4%，高於市場預期的0.3%。 另外，美國首次申傾失業救濟人數按周減少1.9萬人，跌至24.1萬人，少於市場預期的25.8萬人。