金管局：16銀行預留3700億支援中小企　降逆周期緩衝資本比率一半

為支援中小企，金管局今日宣布五大措施，包括將香港適用的逆周期緩衝資本（CCyB）比率由1%下調至0.5%，及預留3,700億元專項資金支持中小企。



金管局今日宣布多項措施，包括將香港適用的逆周期緩衝資本（CCyB）比率由1%下調至0.5%，及預留3,700億元專項資金支持中小企。

金管局今日聯同銀行業推出五項措施，進一步支持中小企發展及升級轉型。五項措施包括金管局將逆周期緩衝資本( CCyB）比率由1%下調至0.5%，即時生效，同時，容許銀行提早實施《巴塞爾協定三》下對中小企貸款較優惠的資本要求。以為銀行提供額外空間，促進中小企融資，加強支持本地經濟。

推五大措施支持中小企

同時，將預留專項資金支持中小企，16家銀行已在其貸款組合中預留共超過3700億港元的中小企專項資金，銀行也會定期檢視及考慮增加專項資金規模。

銀行並承諾推出更多信貸產品及服務以滿足中小企轉型，包括預先批核信貸額度、無抵押貸款、跨境貸款，和備有靈活還款期的信貸產品等。

另外，會增加更多部分還本安排選項。銀行業預先批核還息不還本計劃在去年7月展開有序退出程序時，協調機制推出優化措施，協助企業恢復至正常還款。考慮到一些客戶的部分還款安排於2025年初到期，銀行承諾以包容態度，按審慎風險管理原則，提供更多具彈性還款安排，例如延長部分還本選項期限，提供更多不同還款比例和時限的部分還本選項，甚或還息不還本安排。這些安排並適用於個人名義敘做之的士、小巴及商用汽車貸款。

銀行也會投放足夠人手和資源，盡早落實中小企融資擔保計劃的優化措施。

金管局表示，今年三月聯同「銀行業中小企貸款協調機制」（協調機制）推出九項支持中小企措施以來，共有20,000家中小企受惠，涉及信貸額度超過440億元。金管局亦一直通過不同渠道和平台，包括於今年八月成立的「中小企融資專責小組」，與50多個不同行業商會及其會員交流會面，以更深入了解不同中小企所面對的挑戰和需要。

金管局指，在當前的經濟轉型期中，金管局和銀行業明白中小企積極求變和適應市場及經營環境轉變的各種需要。金管局聽取工商界的意見後，將會與銀行業推出以下五項措施，協助中小企持續發展和升級轉型，提升它們的競爭力和生產力以應對各種營運挑戰：

金管局會繼續了解銀行的中小企業務策略，亦會透過協調機制和專責小組與銀行業和工商界保持緊密聯繫，舉行研討會及其他活動，推廣銀行業支持各行各業中小企的服務、產品和計劃，攜手支持中小企持續發展和升級轉型。

另外，就香港適用的逆周期緩衝資本（CCyB）比率由1%下調至0.5%。金融管理專員余偉文表示：「本地經濟持續復蘇，同時，定量指標顯示經濟過熱風險受控。然而，面對市場變化，本地部分行業，尤其是中小企，在目前不明朗的內外經濟環境下，業務經營面對不少挑戰。因此宜適度下調CCyB比率，讓銀行可以加大力度支持香港經濟。配合金管局已推出支援中小企的其他措施，我們預期銀行利用經調低的CCyB比率所提供的額外空間，進一步支持本地中小企業的融資需要。當數據在將來反映本地經濟出現更廣泛的增長，以及信貸和物業市場狀況顯示較高的CCyB比率是合適的時候，我們才會考慮逐步上調香港的CCyB比率。」