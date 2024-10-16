施政報告2024｜金管局放寬住宅按揭條件　非自用、首置客可借七成

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內三份施政報告。《香港01》將不斷更新有關本地房地產政策的最新資訊。



施政報告2024｜房地產政策重點

●金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成

●優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元

●「以產業導向」發展北部都會區（北都），推出4幅優質物流用地，供業界發展多層式現代高端物流設施

●北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」／試行「片區開發」模式，加快北都建設

●鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應

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施政報告2024｜「活化工廈」措施延長至2027年底

【13：00】市區重建局正進行荃灣及深水埗規劃研究，將在明年下半年提出更新大綱藍圖。發展局亦正研究利用新開發土地推動大型舊區重建項目，包括跨區轉移地積比、建造更多「專用安置屋邨」等，目標在明年上半年制訂建議。

會把「活化工廈」多項快將到期的措施延長至2027年底，包括繼續容許工廈重建項目增加地積比率最多兩成等，持續鼓勵舊工廈重建及改裝。

「活化工廈」措施延長至2027年底。（資料圖片）

施政報告2024｜ 啟動交椅洲人工島工程環評程序、加快推展智慧綠色集體運輸

【12：57】政府會穩慎推展交椅洲人工島建設，年底前啟動項目填海部分的環評程序，目標在明年完成審批工作。相關詳細工程設計今年內會開展。

另外報告中亦表示政府會全力推展三個智慧綠色集體運輸系統項目，並壓縮推展時間，已於今年8月就東九龍及啟德的項目邀請供應商及營運商遞交意向書，並會於今年內就洪水橋╱厦村項目邀請提交意向書。通過創新的推展方式及建造方法，我們的目標是較原先估計提早三年落成啟德項目。

【12：52】為確保土地供應如期到位，按最新預測，在未來十年(2025-26至2034-35年度) 提供約3,000公頃新平整土地，當中約1,700公頃來自「北部都會區」，以及約30公頃來自交椅洲人工島；及在未來五年(2025-26至2029-30年度) ，準備好可興建約80,000個私營房屋單位的土地，通過賣地或鐵路物業發展項目推出市場。

而為增加土地供應，就早前在「綠化地帶」用地檢討中選取作房屋發展的255公頃士地進行可行性研究，在2024年完成改劃第一批用地後，在2025-26 年度展開改劃第二批用地；在 五年内 (2024-25至2028-29年 度) 為政府項目收回約1,000公頃私人土地 (總量是過去五年 收回的140公頃的約七倍)，之後三年進一步收回約300公頃;及在2025年內啟動將軍澳第137 區的工程，爭取首批居民於2030年遷入。

施政報告2024｜不論是否自用、首置 按揭成數上限調整至七成

【12：50】考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。

【12：49】根據《長遠房屋策略》，未來十年私營房屋需求為132,000個單位，政府未來五年會準備好可興建約80,000個私營房屋單位的土地。

施政報告2024｜推動河套港深創科園發展

【12：40】河套深港科技創新合作區位處深圳河兩側，包括深圳園區及香港園區。政府會結合「一國兩制」優勢和「一河兩岸」地利，發展河套香港園區成為世界級產學研平台，建設具國際競爭力的產業中試轉化基地，營造全球創科資源匯聚點，及開闢制度與政策創新試驗田。

成立由行政長官主持的「河套區港深創新及科技園督導委員會」，帶領政府制訂香港園區發展的整體策略、計劃和布局部署。今年內發布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，提出促進港深兩地園區間人員、物資、資金和數據流通的創新政策，把合作區打造成為國家培育新質生產力的重要策源地。

香港園區由西至東分兩期發展。現正提速、提量，把第一期總樓面面積倍增至100萬平方米，首三座大樓將在年底起陸續落成。首批來自生命健康科技、人工智能和數據科學等園區支柱產業的租戶將在明年開始進駐，其餘五座大樓未來五年將全部落成。

施政報告2024｜試行「片區開發」模式加快北都建設

【12：34】正探討選取試點產業園區，例如洪水橋╱厦村新發展區部分物流用地，批撥予由政府成立和牽頭的公司，負責按政府產業政策制訂園區發展和營運策略（包括考慮接受策略性投資）及日常管理、招商引資等工作，明年首季公布細節。我們亦會考慮因應個別產業發展需要，彈性批撥產業用地，推動產業發展。

政府會試行「片區開發」模式，加快北都建設，揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊成為片區，由項目發展商綜合開發，使片區提速落成，設計更為協調。我們物色了三個分別佔地10至20公頃的片區作為試點。

政府大力發展北部都會區。

【12：32】政府將就新田科技城首階段基礎工程尋求撥款，今年內開始工程，爭取自2026-27年起陸續推出約20公頃新創科用地，交由科技園公司發展和營運。另外，元朗南新發展區第二期工程亦會在明年中開展。牛潭尾初步發展建議短期內公布，當中會預留用地，推動「北都大學教育城」、第三所醫學院及綜合醫教研醫院的發展，接着會在年底公布新界北新市鎮及馬草壟一帶的初步發展建議。今年內啟動北區沙嶺的改劃程序，用作數據中心及相關用途的創科用地將擴大至十公頃。

擬建的新田科技城，約247公頃座落於濕地保育區及緩衝區。（世界自然基金會香港分會提供）

施政報告2024｜北都進入收成期、未來五年6萬伙落成入伙

【12：30】北部都會區(北都)是香港經濟發展的新引擎。會在保持公共財政穩健的前提下，提速推展北都內與經濟及房屋發展相關的工程。

北都將逐漸進入收成期。在未來五年，會有約60,000個房屋單位落成入伙，當中包括約10條新公共屋邨；新田科技城的首批用地會推出市場；實施「一地兩檢」的新皇崗口岸大樓亦會落成。在第二個五年，新落成的房屋單位將再增加約150,000個；有逾1,000萬平方米的總樓面面積作經濟用途；古洞北首幢政府聯用辦公大樓落成啟用；北區醫院完成擴建並投入服務；運輸基建方面，北環線主線2034 年竣工，北都公路（新田段）預計2036年開通。這將大力拉動經濟發展，推動研究科技產業發展，同時提供更好的居住環境，助力吸納人才、留住人才落地生根，並提升市民生活質量，惠民生、添幸福。

【12：20】發展盛事旅遊經濟 —— 財政司副司長領導的「盛事統籌協調組」將繼續主動出擊，吸引不同盛事在港舉行，既重質亦重量，拉動零售和酒店業。我們會推動灣仔北會展站上蓋和紅磡站周邊臨海及碼頭用地的發展，提供活動場地，打造成新地標。

施政報告2024｜重新檢視香港大球場改建計劃

【12：14】政府會重新檢視香港大球場改建計劃，確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應。將在明年第一季啟用的啟德體育園，是香港歷來最大型體育基建，有助推動體育發展，並帶動休閒娛樂及旅遊業等產業和盛事經濟的發展。

香港大球場。（袁志浩攝）

【12：07】為回應青年對擁有自住空間的期望，政府推出青年宿舍計劃，並在兩年前擴大計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍。更成立了專責小組，提供針對性支援和技術建議，包括協助它們與酒店業主商議，盡早達成協議。現時宿位數目已增加到約3 000個。

施政報告2024｜鼓勵市場改裝酒、商廈 增加學生宿舍供應

【12：04】完善宿舍配套 —— 會推出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。政府亦會因應市場需求提供合適地塊讓市場興建新宿舍。發展局轄下項目促進辦事處會為這些項目提供一站式諮詢便利服務。

施政報告2024｜建設北都大學教育城

政府已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目。在規劃時亦會預留彈性，便利學生宿舍發展。計劃在2026年上半年公布「北都大學教育城概念發展綱要」。

政府大力發展北部都會區。

施政報告2024｜推出4幅優質物流用地

【11：37】擴大高增值物流服務。正推進落實《現代物流發展行動綱領》，推出4幅優質物流用地，供業界發展多層式現代高端物流設施，明年會公布在洪水橋╱厦村新發展區建設現代物流圈的規劃研究結果。政府會繼續加強與粵西地區及鄰近地區的物流合作，善用港珠澳大橋，擴大貨源，促進貨物經香港中轉。

施政報告2024｜並非幫助樓市、申請者對本港豪宅有興趣

【11：27】消息指出，新資本投資者入境計劃容計投資住宅物業，但並非為了幫助樓市。投資定額為5,000萬元或以上，主要由於申請者對本港豪宅有興趣，未來會否降低金額暫時未知，視乎申請反應。消息又指出，相關1,000萬元計入上限設立，主要由於為了讓申請者保留資金，分配至資本市場或其他地方。

關於優化新資本投資者入境計劃放寬投資住宅物業，政府消息人士指，主要是回應申請者對豪宅物業的需求，並不會造成樓市過熱，而該投資總額上限為1000萬元，意味著即使申請者投資過千萬元於物業上，亦只計入1000萬元的投資總額，其餘2000萬元的投資額須投入其他資產，同時按揭貸款額並不計算入計劃內。

另外，消息人士指，計劃中申請人全資擁有的「合資格私人公司」必須是香港註冊公司。消息人士補充，截至今年9月底，該計劃已收到5000宗查詢、600宗申請，通過淨資產審查的宗數達494宗，其中371宗獲入境處原則上批准，62宗正式通過計劃。

施政報告2024｜優化「新資本投資者入境計劃」

【11：20】優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。

南區一帶為傳統豪宅區。

【11：06】在民生方面，推動醫療體制改革，建立邁向自主審批藥械體制；建立輸入醫護人員制度，改善公營醫療長期人手短缺；創新推出「簡約公屋」，填補公屋供應短期空白期；成立「解決劏房問題工作組」；凝聚資源精準扶貧；建立「一年一檢」最低工資保障制度；落實「三隧分流」等。

【11：05】李家超表示，在經濟發展方面，破天荒成立香港投資管理有限公司，利用政府資金，促進產業和經濟發展；發展「八大中心」；「以產業導向」發展北部都會區(北都)；設立「人才服務辦公室」搶人才、「引進重點企業辦公室」搶企業；構建區域大學教育樞紐。

【11：00】李家超宣讀其任內第3份施政報告。

【11：00】李家超宣讀其任內第3份施政報告。

2024年2月底樓市全面撤辣

近年香港房地產市場持續向下，政府相關政策也隨之改變，以配合市況。當中最重要為2024年2月底公佈的《財政預算案》，當時財政司司長陳茂波公佈撤銷所有住宅物業需求管理措施（全面撤辣），即時所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。又認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

2024年2月底公佈的《財政預算案》，為樓市全面撤辣。

本財年地價收入27億、僅佔目標8.2%

本港樓市市況疲弱，發展商入標投地意欲較低。2024/25年財政年度，政府合共賣出一幅沙田小瀝源源順圍住宅官地，以及兩個電動車充電站項目，賣地收入合共涉資約7.22億元。如連同補地價收益計算，估計亦只有約27億元，僅佔全年目標330億元約8.2%，表現強差人意。

有測量師認為，目前新盤項目需以一個超平價錢發售才能吸引更多買家承接，低價開盤策略是令到發展商投地出價表現保守的主要原因。

全年住宅供應目標1.32萬伙 暫時僅達標32%

綜合本財年首兩季暫時住宅供應情況，至今合共提供4,275伙，接近全年目標13,200伙的32%。當中包括首季（4至6月）沙田小瀝源源順圍住宅官地280伙、第二季（7至9月）將於10月25日截標的沙田小瀝源沙田圍路住宅官地570伙、其餘則為私人重建項目共3,425伙。

不過，若單計已批出的小瀝源源順圍280伙計，僅佔全年目標的2.1%，反映大量的住宅供應並非來自政府。

沙田小瀝源沙田圍路住宅官地涉及570伙，將於10月25日截標。

↓↓沙田小瀝源小型住宅地↓↓

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本財年地價收入27億 新世界粉嶺北補地價佔20億

發展局局長甯漢豪早前於第三季賣地計劃透露，目前本財年地價收入約27億元，即扣除兩個電動車充電站項目及沙田小瀝源源順圍住宅官地的逾7億元收入，餘下約20億元地價收入屬補地價收益。當中，新世界發展（0017）與招商蛇口發展的粉嶺北新發展區商住項目，則傳出成功以20億元完成補地價協議。