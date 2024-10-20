女性能量爆棚　價值才是不老神器｜知薇

知薇是女性，卻並非女權主義者。近年的世界，不僅眾生顛倒，更放大了一切，各種女性的覺醒、運動、維權、賦權，規模之大、格調之高，誇張到男性們開始懷疑人生，擔心自己才是被不公對待的物種。

話雖如此，在歷史長河中，任何人都無法否認，曾經的曾經女性的確飽受歧視、壓迫、不公、榨取等，甚至在某些落後的地區文化裏，女性成員還是不能與男性同桌共餐。

現如今，高知高薪、高智商情商、高顏值的女性處處可見，她們的能量爆棚，覺醒勢不可擋。例子數不勝數，挑選近期跳入視野的淺聊一下。

蕭敬騰哭著娶的林有慧Summer，經紀人大女主變身幸福人妻的佳話，這瓜大家都吃飽了吧？兩人近期婚禮上的浪漫情話沒少說，意思是2007年蕭敬騰在星光大道獲勝時，就已對這位大自己14歲的Summer一見鐘情了，而去年終於在她50歲前求婚成功了。吃瓜女性群眾感動落淚之余，或許捶胸自問怎麽遇不到如此優秀的癡情郎。

其實，真正的議題是，如何像Summer如此獨立美麗又有價值？蕭敬騰真情實意，但絕不是戀愛腦。他選擇的不是一個51歲的女人，而是與自已並肩作戰17年、引領自己從成功走向更成功的人，他們是終生伴侶、甚至靈魂伴侶，更是商業夥伴、緊密捆綁的利益共同體。

據說，富有歌唱天賦的蕭敬騰，當年一戰成名後，不少大公司爭相出天價簽他，蕭卻一眼看中真誠的Summer，盡管她當時剛自立門戶開公司，妥妥的雙向奔赴。由於家庭背景一般，受教育水平不足，蕭早年的溝通能力極有限，Summer就耐心給資源培養提升他。被人說唱歌缺乏感情，Summer就幫他安排演戲豐富人生經驗、加強多棲藝能。

可以說，沒有Summer，就沒有今天的蕭敬騰。那麽，沒有蕭敬騰的Summer呢？估計還是如此活色生香、能量滿滿的她。難怪他們自己爆料，早年蕭敬騰對她表白時，她淡定的讓蕭多接觸些不同的人先決定，這也太帥了。

因為，Summer不僅不停增強和輸出己的價值，更不停創造和提升旗下藝人的價值，那才是她和任何女人保持不老活力的秘籍。當然，若有愛的滋養，就更錦上添花啦。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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