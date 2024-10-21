證監會新主席黃天祐今上任　有三大期望　稱本港進入興盛階段

政府委任黃天祐為證監會主席，接替任滿6年的雷添良。黃天祐任期為3年，從2024年10月20日至2027年10月19日止。他今日（21）正式上任，向傳媒表示對未來有三大期望。



政府委任黃天祐為證監會主席，任期3年。﹙廖雁雄攝﹚

黃天祐表示，第一是和證監董事會成員、管理層等緊密合作，為推動香港這個金融市場竭盡所能。他指出，香港經濟是不斷增長，從金融、貿易等方面可以看見已經開始復常，而數據顯示香港進入興盛的階段，因此證監會的角色尤其重要，除了擁抱香港金融市場的機遇，還要提高香港上市公司管治水平，刺激創新科技的發展。

黃天祐續指，第二熱切期待與港交所深度合作，擴寬香港金融市場的深度和廣度，提升香港國際金融中心地位。第三則與各方面的持份者進行充分的溝通，了解他們的需要和問題，證監會可以因時制宜，訂立合適及有效的監管制度，促進市場高質發展。

他補充，傳媒的職責亦相當重要，希望能共同唱好香港故事。

自認勤力可身兼兩職業

黃天祐現時為另一金融監管機構會計及財務匯報局的主席，並會繼續擔任會財局主席至今年12月底。換言之，黃天祐將同時兼任兩家金融監管機構主席，為期約兩個多月。

被問及為何兼掌證監會及會財局一段時間，黃天佑表示，能兼顧兩邊的工作，笑稱「我本人出名勤力，可以瞓少啲覺。」