黃天祐出任證監會主席　任期三年　另兼任會財局主席至今年底

會財局主席黃天祐，將接替做滿6年任期雷添良，出任證監會主席。政府今日（14日）公佈，行政長官根據《證券及期貨條例》(第571章)，委任黃天祐出任證監會主席，任期三年，由2024年10月20日至2027年10月19日。



黃天祐曾於2012年至2018年擔任證監會非執行董事，亦於2007年至2013年擔任聯交所上市委員會委員。他現為會財局主席，並繼續擔任會財局主席至2024年12月31日。

證監會（SFC）已委任黃天祐為新任主席。(蘇煒然攝)

財政司司長陳茂波表示，黃天祐多年來竭誠服務香港金融服務業，對證券及期貨市場運作、資本市場發展、企業管治和財務監管事宜均具備豐富經驗。期望在黃天祐的領導下，證監會將繼續貫徹監管者和市場發展促進者的雙角色，確保本地證券及期貨市場公平、透明和有序運作，並着力改革創新，以鞏固和提升香港國際金融中心的地位。

現任會財局主席黃天祐，將於本月20日起出任證監會主席。

陳茂波向將卸任的證監會現任主席雷添良致以衷心的感謝，指在雷添良的帶領下，證監會積極支持政府的政策，與本港其他金融監管機構通力合作，密切監察金融市場的情況，確保市場有序、暢順運作；並持續創新。

黃天祐本身有不少公職，從2021年起出席會財局主席，首個任期於2023年屆滿，其後再次獲委任，第二個任期至明年9月30日。不過會財局指出，黃天祐將繼續擔任會財局主席直至2024年12月31日，同時由2024年10月20日起兼任新職務，以確保會財局的關鍵策略舉措得以持續落實。

黃天祐（圖左）將會兼任會財局主席至今年底。

辭任中遠港運港口董事副總經理

此外黃天祐從今日（14日）起辭任中遠海運港口（1199）執行董事及董事副總經理。