德勤「清盤王」傳過檔安永　黎嘉恩證獲多企招攬︰思考中、未遞信

本港四大會計師行風波不斷，先有羅兵咸（(PwC）因涉恒大財務造假案屢失大客，最新又有德勤（Deloitte）或失「猛將」。《香港01》獨家獲悉，德勤清盤重組業務「生招牌」、有「清盤王」之稱的黎嘉恩將離職，或「過檔」安永，並有逾十名合夥人跟隨。



黎嘉恩親自回覆《香港01》查詢時稱，獲基金公司等多間公司招攬，但尚未遞交辭職信，「諗緊，未Confirm（確認）」。至於其他同事的去留，他則不作評論。



德清盤重組業務「生招牌」、有「清盤王」之稱的黎嘉恩傳將「過檔」安永。（資料圖片）

德勤「老臣子」 享 「清盤王」美譽

有「清盤王」之稱的黎嘉恩入行超過30年，剛畢業便加入了關黃陳方會計師樓，做滿一年即轉至德勤，經手處理過的接管、重組、清盤、破產個案數百宗，知名度高的則有梅艷芳遺產和亞洲電視重組。

黎嘉恩自1989年加入德勤後，至今已有35年，為業界「老行尊」。近日接手較知名的企業為泰禾人壽遭接管一案，他今年7月被委任為泰禾人壽共同及各別經理 ，全面接管該公司的所有事務及資產。

黎嘉恩表示，獲基金公司等多間公司招攬，但尚未遞交辭職信。（資料圖片）

黎嘉恩︰尚未遞交辭職信

據消息人士向《香港01》透露，黎嘉恩現已不再擔任德勤中國副主席，目前在德勤的角色是顧問，消息人士又指他將會帶領逾十名合夥人「過檔」安永。

黎嘉恩回應《香港01》查詢時表示，獲基金公司等多間公司招攬，但尚未遞交辭職信，「諗緊，未Confirm（確認）」。至於其他同事的去留，他不作評論。

值得一提，黎嘉恩目前職銜已由德勤中國副主席轉為全球破產服務領導人。

就黎嘉恩「過檔」消息，《香港01》亦向德勤及安永作出查詢，但截稿前尚未收到回覆。

德勤全年收入增3%，創14年來最弱。（VCG）

德勤全年收入增3% 創14年來最弱

有業界資深人士對黎嘉恩將離職的消息感意外，指他近期仍積極為德勤「接生意」。

的確，黎嘉恩今年8月接受傳媒訪問時表示，企業重組及物業接管的個案持續增加，最近兩年接管個案、尤其物業接管愈來愈多，德勤這類生意相信是個別競爭對手的一倍以上，該行目前已接管總值數百億元的物業在放售，其香港及內地團隊大增至二、三百人。

因此，倘若德勤清盤重組業務「生招牌」黎嘉恩離職，甚至過檔安永，相信對德勤業務造成一定影響。

全球經濟不景拖累金融專業服務行業，德勤全球公布，截至今年5月底止財年，收入僅增長3.1%至672億美元，為2010年以來最弱增幅。該行明言，為削減成本和簡化組織，正計劃重組全球業務。