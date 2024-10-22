滙豐精簡架構　CEO艾橋智指個別中高級管理層離職將無可避免

滙豐（0005）今日宣布進行精簡架構，從明年1月1日起，將業務劃分成4項業務營運， 分別為香港﹑英國﹑企業及機構理財 ，以及國際財富管理及卓越理財。行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）指出為解決現有部份職能重疊，個別中高級管理層離職將無可避免，另會職量保持前線員工不受影響，又指出重組的重點不在減省成本，而是精簡架橋及提升決策效率。



他以香港零售銀行業務為例，日後只須向當地行政總裁滙報，執行及落實按揭政策時，毋須再獲地區或國際零售主管批准，加快業務流程。他亦指出日後滙豐及恒生在日常營運及品牌不會再有變，兩暫均受香港業務監督。

地域管治將簡化為「東部地區」和「西部地區」，艾橋智說，包括香港在內的東部將是集團未來增長核心，西部除英國本土以外，則主力發展企業銀行業務。

強調架構重組由內部推動

艾橋智透露，現時集團內有3個較大的個人銀行市場，分別為香港、英國和墨西哥，後者規模遠小於英港兩個主要市場，但都會保留個人銀行服務，其他餘下的地區，則會集中發展國際財富管理和卓越理財業務。

另外，艾橋智指出，今次重組架構，由集團內部推動，經歷數個月的討論、研究和調整，由於涉及保密關係，所以沒有集團以外人士參與，未來會和股東保持一貫的密切溝通，並聽取其意見。