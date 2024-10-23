Starbucks上季整體同店銷售跌7%　自新冠疫情最差　內地市場挫14%

連鎖咖啡店Starbucks公布2024財年第四季初步業績數據，整體表現未見起色，門店同店銷售按年跌7%，為連續第3季下跌，為新冠疫情以來最大跌幅。其中作為第二大市場的中國市場，同店銷售按年跌14%。公司指出與內地市場競爭，對致消費者行為及公司策略作出改變。



Starbucks又表示暫緩公布2025年財年指引。主要是讓在今年9月9日上任為行政總裁的Brian Niccol對公司營運進行評估，鞏固並扭轉現行公司局面。

Starbucks於官網發布一則影片，Brian Niccol在表中表示公司需要從根本上改變最近戰略，以恢復增長。公司將簡化過於複雜的菜單，並研究價格，並確保所有飲品都直接交予顧客。近年來，這3個目標都是顧客及咖啡師抱怨最多。他又指，公司將改進營銷方式，包括凸顯手工製作產品、解決關店的人手配置等。「我們相信問題是可以解決，公司擁有強大的優勢。」

Starbucks（星巴克）內地第18家手語門店，在湖北武漢市開業。（極目新聞）

上季淨銷售額跌3%

回看季度業績，淨銷售額跌3%至90.74億美元，分析師預期為93.8億美元；經調整每股盈利0.8美元，分析師預計為1.03美元。

雖然季度業績慘淡，該公司仍將股息從每股57美仙增至61美仙。