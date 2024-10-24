Tesla績佳飆升12%　馬斯克料明年增產20%至30%　續推優惠車型

電動車龍頭特斯拉Tesla（美：TSLA）上季業績勝預期，盤後現暴升12.1%，報239.5美元。



公司業績表現亮眼，期內純利錄得21.7億美元，按年升17.3%；毛利率為19.8%，汽車毛利率就升至17.1%，遠勝於上一季度的14.6%，自由現金流就有27.4億美元。



總收入升8% Cybertruck首次毛利率轉正

具體而言，公司總收入按年升8%至251.8億美元。汽車業務收入錄得200.2億美元，按年升2%；能源業務收入錄得23.8億美元，按年升52%；服務及其他業務收入27.9億美元，按年升29%。

特斯拉利潤大增主要得益於汽車交付量增長和出售政府的碳信用額。通過向其他汽車製造商出售碳信用額度，特斯拉三季度獲得了7.39億美元的純利潤。

此外，Cybertruck歷史上首次實現毛利率為正。公司行政總裁馬斯克Elon Musk稱，Cybercab將於2026年量產，目標年產200萬輛。

馬斯克預計第四季度的交付量仍強勁增長，最理想的情況下，明年可增產20%至30%。（資料圖片）

料明年增產20%至30% 續推優惠車型

業績會中，馬斯克更放話稱，預計第四季度的交付量仍強勁增長，全年的交付量也將增加，預計最理想的情況下，明年可增產20%至30%。

一方面，其認為是受惠於自動駕駛技術的進步，馬斯克表示，預計明年將在美國德克薩斯州、加利福尼亞州向公眾推出自動駕駛叫車服務。此外，其續預告將推出更為優惠的車型，將在2025年上半年開始陸續推出。