Tesla尚未獲批准FSD入華　知情人士：馬斯克曾尋求獲得部分數據

美國最大電動汽車公司Tesla（特斯拉）的全自動駕駛系統（FSD）即將落地中國市場的消息不斷，然而多位知情人士近日向《中國日報》透露，FSD入華尚未得到監管部門批准，相關評估工作還在進行中；而Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾向相關部門提出申請，希望獲取部分影片數據用於系統訓練，並承諾這些數據可交由相關部門進行嚴格審核。



9月初，Tesla的AI團隊發布產品路線圖，預計2025年第一季度在中國和歐洲推出FSD，但仍有待監管批準。就該時間線，知情人士均表示進展並沒有那麽快，當前相關工作仍處於評估階段，相關部門正緊鑼密鼓地對自動駕駛技術、數據安全、法律法規以及技術標準等多個方面進行綜合研判與深入分析。

專家表示，FSD能否在華快速落地的核心問題，主要在於如何採集基礎地理信息等數據以及數據怎樣安全合規。目前，特斯拉是委托有資質的中國企業進行相關測繪活動。

接近Tesla人士表示，馬斯克曾向相關部門提議，希望能夠直接獲取部分非敏感性的影片數據，以便用於訓練FSD。他又主動建議可以有專門的政府團隊來對這些數據進行全面評估，以確保數據安全性。

馬斯克曾尋求獲得部分數據。（VCG）

《中華人民共和國測繪法》明確規定了對智能網聯汽車的坐標、影像、點雲及其屬性信息等測繪地理信息數據進行採集、存儲、傳輸和處理的行為，都屬於測繪活動。內資企業必須依法取得相應測繪資質或委托有資質的單位開展測繪活動。外商投資企業必須要委托具有相應測繪資質的單位開展。

專家表示，當美國對中國高科技企業頻設藩籬之際，中國政府則以一連串務實的行動表明，中國的的開放大門只會越開越大。自動駕駛的實現是一個複雜且多階段的過程，需要多一點耐心，讓智能駕駛真正在中國「生根發芽」。