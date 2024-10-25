去年購阿布泰後累關9舖　Big C親回︰定位不同、需重整　會開新店

泰國連鎖超市Big C去年收購由林景楠創辦的連鎖百貨店「阿布泰」，將其24間分店易命為「Big C」，正式進軍香港。該公司原計劃三年內開99間分店，但短短一年各區分店不少相繼結業，現時全港只剩下16間店，若計及即將結業的觀塘門店，則只剩下15間門店。Big C向《香港01》表示，與前身公司定位不同，需重整，明年會開新店。



Big C去年收購由林景楠創辦的連鎖百貨店「阿布泰」。（資料圖片）

Big C去年收購阿布泰 逾一年關9間店

Big C去年8月以不多於6,700萬元收購「AbouThai（阿布泰）」，包括阿布泰的總部﹑貨倉﹑23間店舖及1間臨時舖，以及阿布泰的商標，並於同年9月重新開幕。

公司行政總裁Aswin Techajareonvikul當時表示，計劃未來三年內每年在港開設25間分店，預料至2026年底分店數量將由現時的24間增至99間，同時希望營業額能達到10億元。

不過，港零售業大環境不理想，Big C大計亦不似預期，如今不但未有新增門店，更縮減店舖數目，現時全港Big C共有16間分店，九龍、新界各有7間分店，至於港島區，則只剩下金鐘、太古兩間分店。

另外，售賣泰國原木家具的觀塘apm店亦將於10月底結業，屆時將只剩下15間門店。換言之，若計及即將結業的觀塘門店，一年時間關9間舖。

Big C回應：與前身公司不同定位需重整 明年會開新店

Big C發言人向《香港01》表示，集團透過收購計劃進駐香港，但與前身公司有不同的定位，因此，過去一年Big C都在重整整體策略，包括內部架構、店鋪選址、採購產品等。

發言人又指，進駐香港是經過審慎考慮，泰國出口的產品在大中華市場，以致世界市場仍潛力可觀，Big C相信香港的零售業仍有發展空間，從細節做好，以致大方向能穩健發展。Big C將於2025起，陸續有新店開張。

被問及2025年開店數目，以及原計劃三年開99店是否有變，發言人稱未有置評。

Big C背後老闆為泰國億萬富翁蘇旭明，其英文譯名雖為Charoen Sirivadhanabhakdi，但其實是泰國華人，於泰國、越南、老撾、柬埔寨均開設有便利店，超市和大賣場。