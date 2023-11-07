轉數快下月與泰國PromptPay接通　可用於Big C等港人購物熱點

撰文：張偉倫
出版：更新：

香港的轉數快（FPS）及泰國的PromptPay為兩地即時支付系統，將於下月4日接通，屆時港人前往泰國時便可以在支援PromptPay的商戶，透過手機掃瞄二維碼付款。

PromptPay為泰國的數字錢包支付，於於2017年1月在推出，目前當地有800萬間商戶支援此系統。該系統具備無拒付﹑實時到賬﹑操作流程簡便及目標群使用率高等特點。其標準化的二維碼在大多數銀行App都可掃描，並進行任意金額轉賬。付款交易亦毋須支付任何費用。

在PromptPay推出之後，人們不再需要尋找ATM來支付日常開支，包括食品、公共交通、出租車及購物等等，大大減少了泰國對實體銀行基礎設施和現金的依賴，而且因其便利性，已在城市被廣泛接受。

Big C等商戶均支援泰國即時支付系統PromptPay。（圖片來源：shutterstock)

泰國800萬間商舖可支援PromptPay

至於可接受PromptPay的商戶，根據星展銀行資料顯示，包括超市如Big C、Lotus's、Makro、CJ、Gourmet Market、Home Fresh Mar及Tops；商業中心如Siam Paragon、Siam Center、Siam Discovery、MBK Center、Terminal、Future Park、Zpell、Mega、Gateway、Blueport及Jungceylon；夜市則有Chatuchak Weekend、Market、Asiatique The Riverfront及Siam Square。

此外，百貨公司有The Mall、 Icon Siam、Emporium、EmQuartier、Paragon、Siam Takshimaya、Central及Robinson；而免稅店則包括King Power、Central Village；Siam Premium Outlet。當然，應用地方也少不了餐廳，其中包括S&P、 Zen、 Fuji、 McDonald’s、Burger King、Subway、Texus、KFC、Bonchon、Pizza Hut、Pizza Company、Sizzler、MK Suki、BBQ Plaza、Laem Charoen Seafood、Kub Kao Kub Pla、Thong Smith、Starbucks及Amazon’s。

轉數快將登陸泰國　余偉文冀以雙邊及多邊模式推動至亞太區及東盟金管局指港泰快速支付系統連結12月4日推出　轉數快可於泰國使用金管局：年底前港人可於泰國使用轉數快金管局將推「轉數快」可疑識別　如有風險會發出警示
轉數快
FPS
泰國