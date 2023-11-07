轉數快下月與泰國PromptPay接通　可用於Big C等港人購物熱點

香港的轉數快（FPS）及泰國的PromptPay為兩地即時支付系統，將於下月4日接通，屆時港人前往泰國時便可以在支援PromptPay的商戶，透過手機掃瞄二維碼付款。



PromptPay為泰國的數字錢包支付，於於2017年1月在推出，目前當地有800萬間商戶支援此系統。該系統具備無拒付﹑實時到賬﹑操作流程簡便及目標群使用率高等特點。其標準化的二維碼在大多數銀行App都可掃描，並進行任意金額轉賬。付款交易亦毋須支付任何費用。

在PromptPay推出之後，人們不再需要尋找ATM來支付日常開支，包括食品、公共交通、出租車及購物等等，大大減少了泰國對實體銀行基礎設施和現金的依賴，而且因其便利性，已在城市被廣泛接受。

Big C等商戶均支援泰國即時支付系統PromptPay。（圖片來源：shutterstock)

泰國800萬間商舖可支援PromptPay

至於可接受PromptPay的商戶，根據星展銀行資料顯示，包括超市如Big C、Lotus's、Makro、CJ、Gourmet Market、Home Fresh Mar及Tops；商業中心如Siam Paragon、Siam Center、Siam Discovery、MBK Center、Terminal、Future Park、Zpell、Mega、Gateway、Blueport及Jungceylon；夜市則有Chatuchak Weekend、Market、Asiatique The Riverfront及Siam Square。

此外，百貨公司有The Mall、 Icon Siam、Emporium、EmQuartier、Paragon、Siam Takshimaya、Central及Robinson；而免稅店則包括King Power、Central Village；Siam Premium Outlet。當然，應用地方也少不了餐廳，其中包括S&P、 Zen、 Fuji、 McDonald’s、Burger King、Subway、Texus、KFC、Bonchon、Pizza Hut、Pizza Company、Sizzler、MK Suki、BBQ Plaza、Laem Charoen Seafood、Kub Kao Kub Pla、Thong Smith、Starbucks及Amazon’s。