金價年內飆三成　道富環球續看好　港發展黃金交易中心需內地支持

道富環球投資管理連同世界黃金協會，將於今日（10月28日）起為香港交易所內以港元交易的SPDR ®金股份（2840）實施多櫃檯安排，引入美元櫃檯（9840）和人民幣櫃檯（82840）。



道富環球投資管理亞太區黃金策略師徐志傑表示，引入人民幣櫃檯希望能夠推動未來黃金ETF產品，能夠加入互聯互通機制，令內地投資者也能夠購買，也希望吸引手持人民幣資金的其他投資者，包括中東投資者。而引入美元櫃檯，是希望滿足泰國及韓國等國際投資者需求。



道富環球投資管理亞太區黃金策略師徐志傑。（歐嘉樂攝）

新增人民幣櫃檯望推動加入互聯互通機制

最新一份《施政報告》提出建立國際黃金交易市場，發展香港成為黃金交易中心。徐志傑表示，其實環球不少城市包括倫敦、紐約、印度，以至於鄰近的新加坡及上海，均有意推動黃金交易發展。當中新加坡政府已投資推動完整基金，而上海黃金交易所也具有一定規模，而香港要發展成黃金交易中心，其實最需要的是內地政府的支持配合，包括容許黃金ETF 納入互聯互通機制，以及上海期權產品能夠在香港交易等。

投資方面，黃金價格年初以來上漲逾30%，跑贏大部分投資包括環球主要股市表現，徐志傑表示，黃金價格相信在2500元水平有所支持，對金價表現持正面態度，隨著美國利率下降、美元逐漸走弱、中東地緣政治局勢持續緊張、美國總統大選前股市波動等有利因素，將進一步提升市場對於黃金的投資需求，在年尾前繼續支持金價。於此同時，12月為傳統婚嫁旺季，也將對推動飾物金需求，對金價帶來利好。

徐志傑建議在投資組合中加入約5%的黃金，以作多元化投資及平衡風險。（視覺中國）

至於目前是否仍建議投資黃金，徐志傑就表示，黃金價格在未來一段時間雖然可能略有調整，但出現大跌機會較微，除非美元突然轉強，而息口調頭向上，故會建議在投資組合中加入約5%的黃金，來多元化投資及平衡風險。而美國大選其實無論特朗普還是賀錦麗上台，都會對金價帶來支持，當中賀錦麗可能會較大支持，因民主黨政策料將令政府開支及債務有較大上升，減息步伐持續而美元維持疲弱。