金價屢破頂兼年內累升逾3成　安聯顧問稱反映投資者減少依賴美元

美國總統選舉不確定性,以及地緣政治不穩等因素主導下,具避險功能的黃金成為投資者吸納對象,國際金價在年內多次創新高,累計升幅逾3成。對於金價高企,安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示,金價近期屢創紀錄新高,反映環球金融市場希望投資多元化,以減少對美元的依賴。大行亦看好金價前景,瑞銀料明年每盎司可見2,850美元。



身兼英國劍僑大學皇后學院院長的埃爾埃里安接受《彭博》訪問時稱,金價今年升勢與傳統背道而馳,推動金價升勢有兩個元素,包括全球國家減少對美元的依賴,以及央行增持實金儲備,這種趨勢正在強化。

至於金價往後表現,大行多看好。瑞銀認為金價今年以來已經上升32%,但仍然繼續有上升動力,明年3月底可望處於每盎斯2850美元水平。

瑞銀指出,地緣衝突以及聯儲局為首的多個國家持續減息,正面效應未有減弱跡象,倘若特朗普勝出,避險情緒進一步升溫,對金價更有利。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

DHF Capital基金經理Bas Kooijman表示,距離美國總統選舉還有兩周,前總統特朗普勝出的可能性升溫,加上地緣衝突危機,避險情緒驅動金價造好。

此外早前花旗曾調整對金價預測,將未來3個月金價預測目標升至2,800美元;並預料未來6至12個月金價有機會上試3,000美元。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo