金價屢破頂兼年內累升逾3成　安聯顧問稱反映投資者減少依賴美元

美國總統選舉不確定性，以及地緣政治不穩等因素主導下，具避險功能的黃金成為投資者吸納對象，國際金價在年內多次創新高，累計升幅逾3成。對於金價高企，安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）表示，金價近期屢創紀錄新高，反映環球金融市場希望投資多元化，以減少對美元的依賴。大行亦看好金價前景，瑞銀料明年每盎司可見2,850美元。



身兼英國劍僑大學皇后學院院長的埃爾埃里安接受《彭博》訪問時稱，金價今年升勢與傳統背道而馳，推動金價升勢有兩個元素，包括全球國家減少對美元的依賴，以及央行增持實金儲備，這種趨勢正在強化。

至於金價往後表現，大行多看好。瑞銀認為金價今年以來已經上升32%，但仍然繼續有上升動力，明年3月底可望處於每盎斯2850美元水平。

瑞銀指出，地緣衝突以及聯儲局為首的多個國家持續減息，正面效應未有減弱跡象，倘若特朗普勝出，避險情緒進一步升溫，對金價更有利。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

花旗升未來1年金價目標預測至3000美元

DHF Capital基金經理Bas Kooijman表示，距離美國總統選舉還有兩周，前總統特朗普勝出的可能性升溫，加上地緣衝突危機，避險情緒驅動金價造好。

此外早前花旗曾調整對金價預測，將未來3個月金價預測目標升至2,800美元；並預料未來6至12個月金價有機會上試3,000美元。