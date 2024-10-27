阿里被指存壟斷　股東在美國進行集體訴訟　付34億元達成和解

阿里巴巴（9988）發出公告，指出就股東集體訴訟案達成和解協議，同意支付4.335億美元（約33.81億港元）以和解指控其存在壟斷行為的集體訴訟案件，所有被告就該訴訟中提出的全部索賠獲得全面豁免。



阿里並稱，上述和解需滿足其他若干條件（包括需經法院批准），且並不構成承認或認定訴訟所主張的索賠有任何正當理由。公司否認任何有關過錯、責任、不當行為或損害的指控；達成上述和解的目的是為了避免進一步訴訟的成本和造成的干擾。

阿里巴巴

資料指，去年3月，紐約南區美國聯邦地區法院接到集體訴訟，指控阿里巴巴違反聯邦證券法，在反壟斷及獨家行為上作出多項虛假陳述，人為地推高股價，引來投資者財政損失。

和解金額列為頭50大

今次的和解金額，是自1995年《私人證券訴訟改革法案》通過以來，美國50筆最大證券集體訴訟和解之一。

據外電引述法庭文件，阿里巴巴和解協議將適用於2019年11月13日至2020年12月13日投資阿里巴巴美股（美：BABA）的投資者。

代表原告的律師向外電表示，達成和解協議是「非凡結果（exceptional result）」，和解金額已遠超其他投資者損失逾100億美元的證券集體訴訟案件。律師強調如果繼續維持訴訟，阿里巴巴投資者可能尋求最高得116.3億美元的賠償金。