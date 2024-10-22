阿里巴巴｜淘寶雙11首輪報捷　174個品牌成交額均破億元人幣

阿里巴巴（9988）旗下淘天集團表示，今年雙11購物節首輪售賣期表現報捷，首輪售賣期在10月21日晚上8時開始，而啟動至今，174個品牌成交額破億元人民幣。



公司今年強調，對於用戶做出了史無前例的投入，推出300億元人幣的消費券和紅包，預計史上參與用戶數最多。目前數據而言，開賣4小時，超過1.2萬個品牌成交額較去年同期翻倍。



開賣4小時 逾千服飾品牌成交額按年翻5倍

就品類而言，服飾方面，開賣4小時，3,829個服飾品牌成交額，較去年售賣期首日翻倍；其中2,083個品牌成交額翻3倍，1,561個品牌成交額翻5倍。

3C數碼產品中，開售4小時，蘋果、華為、小米（1810）、索尼、vivo等12個品牌，成交額破億元人民幣，42個品牌成交額較去年售賣期首日翻倍。

此外，阿里強調國際及國貨美妝品牌表現強勁，成交額破億元人民幣品牌數達40個，17個單品成交額破億元人民幣。其中，新品更迎來銷售爆發，美妝單品成交的首1000位中，新品就有395款，按年增長72%。

阿里巴巴表示，雙11啟動至今，174個品牌成交額破億元人民幣。（資料圖片）

設兩大售賣期 投入300億消費者福利

根據此前消息，公司今年雙11活動設有兩個售賣期：第一個為10月21日晚上8時至10月24日，第二個為10月31日晚上8時至11月11日。今年優惠主要就有官方立減85折，或跨店滿減每300元減50元，此外平台續將額外發放300億元的優惠券和紅包。