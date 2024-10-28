瑰麗酒店宣布中東業務拓展計畫　將落戶利雅德、舒拉島和阿馬拉等

港府大力提倡企業往中東找尋商機，不少企業亦積極參與，包括旅遊業。瑰麗酒店集團﹙Rosewood﹚最新宣布，在中東地區的業務拓展計畫，包括對沙特阿拉伯的利雅德、舒拉島以及紅海地區阿馬拉的進一步發展。

瑰麗酒店表示，隨著多哈瑰麗酒店即將開業，集團正致力於鞏固中東地區的戰略拓張。十餘年前，憑藉吉達瑰麗酒店的啟幕，瑰麗品牌首次在沙特阿拉伯亮相。如今，隨著中東地區對高端奢華旅行與酒店的需求不斷上升，集團正積極把握新機遇，將非凡卓越的瑰麗體驗帶到沙特阿拉伯地區的著名目的地，包括利雅德、舒拉島和阿馬拉。

值得一提，國泰航空今日（28日）正式開通赴沙特阿拉伯首都利雅得的直航。

沙特利雅得街上的繁華建築。（Reuters）

利雅德瑰麗酒店2027年開業

其中，利雅德瑰麗酒店預計在2027年開業，酒店將擁有250間客房，毗鄰利雅德的聯合國教科文組織世界遺產地阿圖賴夫。此外，瑰麗酒店稱，位於舒拉島的紅海瑰麗酒店也將迎來開幕。酒店坐落於沙特阿拉伯西海岸，屬於紅海度假區的一部分。酒店設有149間客房，提供精緻的餐飲體驗、特色的莊園俱樂部，以及瑰麗品牌獨具特色的Asaya康體療愈體驗。

集團又稱，在沙特阿拉伯計畫開業的另一座奢華物業——Amaala瑰麗酒店，將為賓客呈現紅海純淨海岸上的頂級奢華煥新之旅。酒店設有110間精緻客房，將賓客體驗與可持續理念完美融合，在專注於賓客的極致奢華體驗的同時，致力於保護世界第四大珊瑚礁及風光旖旎的希賈茲山脈的自然生態系統。

瑰麗酒店補充，集團旗下有超過30個專案籌備建設中，而目前已於23個國家管理共51間物業，包括在中國管理16間物業，在繼續致力於中國市場發展的同時，集團亦積極擁抱契合其全球發展戰略的商業機會。