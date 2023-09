全球50大酒店排名2023｜香港2間酒店晉身5強　瑰麗酒店奪亞洲第一

首屆的2023年全球50大酒店 (The World’s 50 Best Hotels)公布排名,排行榜雲集來自六大洲35個國家和城市首屈一指的酒店。香港瑰麗酒店,位列亞軍!同時獲選為亞洲最佳酒店。另一間在來自香港的酒店也晉身5強,但大家可能對這間酒店較為陌生。《香港01》「好食玩飛」記者帶大家看看全球50大酒店排名中的頭10強氣派,最平收費為$450美元起每晚。



湄南河曼谷四季酒店(Booking.com 截圖)

全球50大酒店是50 Best 首個與旅遊相關的排行榜,也是50 Best繼2009年推出全球50大酒吧排名後的最新全球排行榜。排名由The World’s 50 Best Hotels Academy投票選出,評審團由580位來自酒店旅遊業的資深旅行專家組成,男女比例各佔一半。以匿名方式投票,保持客觀公正。評審團在投票時按喜好順序列出過去24個月內曾入住的七間優秀酒店。投票在保安嚴密的地點以保密方式單獨進行,結果則在排名公佈前一直保密。

全球50大酒店排名2023 冠軍—Passalacqua (意大利 莫爾特拉西奧Moltrasio )

(2023 年歐洲最佳酒店)酒店坐落在壯觀的梯田花園內,僅有 24 間客房,展示了最精美的意大利工藝。私隱度高如私人別墅住宅。24 間客房分佈在三棟建築中:主別墅、Palazz有八間客房、Casa al Lago 位於湖邊有四間套房。

地址︰Via Besana, 59, 22010 Moltrasio CO, Italy

房間數:24

起價:$1300 美元

餐飲:The Garden Terrace

酒吧:露台酒吧

設施:水療/健康中心、健身中心、適合家庭入住



全球50大酒店排名2023 亞軍—香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong (香港)

(2023 年亞洲最佳酒店)自2019年開幕後,65層樓高的酒店成為城市天際線中的一道亮麗風景線。大廳和眾多走廊上點綴著當代藝術作品,酒店共有 413 間客房,配豪華座椅和拋光木材,營造內斂的美感及禪意美態。

地址︰香港尖沙咀梳士巴利道18號

房間數:413

起價:$650 美元

餐飲:Bluhouse 和 The Dining Room

酒吧:Darkside

設施:游泳池、水療/健康中心、健身中心、家庭友善、瑰麗探索俱樂部



全球50大酒店排名2023 季軍—湄南河曼谷四季酒店 Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River(泰國)

坐落在River of Kings河畔,擁299 間多層的現代客房和套房,有大型水療中心,給人的感覺更像是一個度假村。酒店一側是曼谷最古老的道路之一,另一側是大都市喧囂,旅客提有兩全其美的體驗。

地址︰300/1 Charoen Krung Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon, Bangkok 10120, Thailand

房間數 299

起價:$450 美元

餐飲:Yu Ting Yuan

酒吧:BKK Social Club

設施:游泳池、水療/健康中心、健身中心、寵物友善、家庭友善、藝術空間、兒童俱樂部、美容院



全球50大酒店排名2023 殿軍—奕居 The Upper House(香港)

擁有117 個房間,高聳在金鐘太古廣場上方,藝術品共有400 多件,點綴空間也是裝飾營造氛圍。Salisterra餐廳是酒店的亮點,精緻的地中海美食吸引不少遊客和香港人。

地址︰香港金鐘金鐘道88號

房間數:117

起價:$650 美元

餐飲:Salisterra

酒吧:BKK Social Club

設施:游泳池、健身中心、適合家庭入住



全球50大酒店排名2023 第5名—安縵東京 Aman Tokyo(日本)

坐落在東京都的中心地帶,但其寧靜掩蓋了城市喧囂,其奢華的氛圍吸引不少旅客。酒店於 2014 年開業,酒店38 層高,到 33 層後,天花板與大教堂一樣高,並反射水面上如詩的圖案。客房寬敞明亮,窗邊的浴缸,無論早晚,都是最好的觀景位置。

地址︰大手町塔,1 Chome-5-6 大手町,千代田區,東京 100-0004,日本(The Otemachi Tower, 1 Chome-5-6 Ōtemachi, Chiyoda City, Tokyo 100-0004, Japan)

房間數:84

起價:$1800美元

餐飲:Arva 餐廳

酒吧:The Lounge by Aman

設施:游泳池、水療/健康中心、健身中心、適合家庭入住



全球50大酒店排名2023 第6名—La Mamounia (摩洛哥馬拉喀什Marrakech)

(2023 年非洲最佳飯店)自 1929 年開業以來,它一直被譽為世界上最好的酒店之一,高端設計、超豪華的內飾和一流的接待服務 — 這些品質如今使其成為 2023 年非洲最佳酒店。 La Mamounia富麗堂皇,融合了摩洛哥建築風格、裝飾藝術風格和現代優雅感。

地址︰Avenue Bab Jdid, Marrakesh 40040, Morocco

房間數:209

起價: $900美元

餐飲:L'Italien par Jean-Georges

酒吧:Le Bar Majorelle

設施:游泳池、海灘、電影院、購物、水療/健康中心、健身中心、寵物友善、家庭友好



全球50大酒店排名2023 第7名—Soneva Fushi(馬爾地夫)

位於馬爾地夫北部環礁之一,搭乘 40 分鐘的水上飛機可抵達。72 棟別墅坐落在島上的綠樹叢中,辦理入住手續時,客人將在入住期間獲得一輛自行車,是前往設施的唯一交通方式。Soneva Fushi 開創了戶外浴室體驗,成為馬爾地夫高品質度假村的標誌。

地址︰Kunfunadhoo Island, Eydhafushi, Maldives

房間數 ︰72

起價:$2800美元

餐飲:Once Upon a Table、So Hands On

酒吧:By the Bar

設施:海灘、游泳池、水療/健康中心、健身中心、適合家庭入住



全球50大酒店排名2023 第8名—One&Only Mandarina(墨西哥Riviera Nayarit沙灘)

(2023 年北美最佳飯店)佔地 88 英畝,酒店夾在 Sierra de Vallejo 保護區的熱帶雨林和太平洋之間,為墨西哥豪華酒店樹立了標準。酒店提供 105 間別墅,這些別墅隱藏在樹頂或棲息在岩石海岸懸崖上。每間客房擁有私人小型游泳池和私密度高的起居空間,有全天候管家服務。

地址︰Carretera Federal Libre 200 Tepic-Puerto Vallarta, Municipio de Compostela, El Monteón, 63724 Nayari, Nay, Mexico

房間數:105

起價:$1300美元

餐飲 Carao

酒吧:The Treetop Bar

設施:海灘、游泳池、水療/健康中心、健身中心、寵物友善、家庭友好



全球50大酒店排名2023 第9名—佛羅倫斯四季 Four Seasons Firenze(意大利)

前身是一座 16 世紀的修道院,Four Seasons Firenze於 2008 年開業,擁有 116 間臥室,酒店內的米芝蓮星級餐廳 Il Palagio 提供地道意大利經典菜餚,並有酒窖,有文藝復興的氣息。

地址︰Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze FI, Italy

房間數:116

起價: $1000美元

餐飲: Il Palagio

酒吧:Atrium Bar

設施:花園、游泳池、水療/健康中心、健身中心、寵物友善、家庭友好



全球50大酒店排名2023 第10名—曼谷文華東方酒店Mandarin Oriental Bangkok(泰國)

酒店有近150年歷史,一直在曼谷湄南河畔成就了曼谷傳奇酒店。擁有393間客房和套房,所有客房均提供24 小時管家服務,酒店內的水療中心享負盛名。

地址︰48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

房間數:393

起價:$757美元

餐飲:Le Normandie by Alain Roux

酒吧:The Bamboo Bar

設施:游泳池、水療/健康中心、健身中心、適合家庭入住



全球50大酒店排名2023 第11-20位

11.曼谷嘉佩樂酒店 Capella Bangkok(泰國)

12.The Calile (澳洲 布里斯班)(2023年大洋洲最佳飯店)

13.Chablé Yucatán(墨西哥 喬霍拉)

14.安縵威尼斯飯店 Aman Venice(意大利)

15.Singita Lodges – Kruger National Park(南非 克魯格國家公園)

16.Claridge's(英國 倫敦)

17.新加坡萊佛士飯店 Raffles Singapore(新加坡)

18.Nihi Sumba(印尼 松巴島Sumba Island)

19.Hotel Esencia(墨西哥 圖盧姆Tulum)

20.Le Sirenuse(意大利 波西塔諾Positano)

資料來源︰The World's 50 Best Hotels