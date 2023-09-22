全球50大酒店排名2023｜香港2間酒店晉身5強　瑰麗酒店奪亞洲第一

首屆的2023年全球50大酒店 （The World’s 50 Best Hotels）公布排名，排行榜雲集來自六大洲35個國家和城市首屈一指的酒店。香港瑰麗酒店，位列亞軍！同時獲選為亞洲最佳酒店。另一間在來自香港的酒店也晉身5強，但大家可能對這間酒店較為陌生。《香港01》「好食玩飛」記者帶大家看看全球50大酒店排名中的頭10強氣派，最平收費為$450美元起每晚。



湄南河曼谷四季酒店（Booking.com 截圖）

全球50大酒店是50 Best 首個與旅遊相關的排行榜，也是50 Best繼2009年推出全球50大酒吧排名後的最新全球排行榜。排名由The World’s 50 Best Hotels Academy投票選出，評審團由580位來自酒店旅遊業的資深旅行專家組成，男女比例各佔一半。以匿名方式投票，保持客觀公正。評審團在投票時按喜好順序列出過去24個月內曾入住的七間優秀酒店。投票在保安嚴密的地點以保密方式單獨進行，結果則在排名公佈前一直保密。

全球50大酒店排名2023 冠軍—Passalacqua （意大利 莫爾特拉西奧Moltrasio ）

（2023 年歐洲最佳酒店）酒店坐落在壯觀的梯田花園內，僅有 24 間客房，展示了最精美的意大利工藝。私隱度高如私人別墅住宅。24 間客房分佈在三棟建築中：主別墅、Palazz有八間客房、Casa al Lago 位於湖邊有四間套房。

地址︰Via Besana, 59, 22010 Moltrasio CO, Italy

房間數：24

起價：$1300 美元

餐飲：The Garden Terrace

酒吧：露台酒吧

設施：水療/健康中心、健身中心、適合家庭入住



全球50大酒店排名2023 亞軍—香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong （香港）

（2023 年亞洲最佳酒店）自2019年開幕後，65層樓高的酒店成為城市天際線中的一道亮麗風景線。大廳和眾多走廊上點綴著當代藝術作品，酒店共有 413 間客房，配豪華座椅和拋光木材，營造內斂的美感及禪意美態。

地址︰香港尖沙咀梳士巴利道18號

房間數：413

起價：$650 美元

餐飲：Bluhouse 和 The Dining Room

酒吧：Darkside

設施：游泳池、水療/健康中心、健身中心、家庭友善、瑰麗探索俱樂部



全球50大酒店排名2023 季軍—湄南河曼谷四季酒店 Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River（泰國）

坐落在River of Kings河畔，擁299 間多層的現代客房和套房，有大型水療中心，給人的感覺更像是一個度假村。酒店一側是曼谷最古老的道路之一，另一側是大都市喧囂，旅客提有兩全其美的體驗。

地址︰300/1 Charoen Krung Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon, Bangkok 10120, Thailand

房間數 299

起價：$450 美元

餐飲：Yu Ting Yuan

酒吧：BKK Social Club

設施：游泳池、水療/健康中心、健身中心、寵物友善、家庭友善、藝術空間、兒童俱樂部、美容院



全球50大酒店排名2023 殿軍—奕居 The Upper House（香港）

擁有117 個房間，高聳在金鐘太古廣場上方，藝術品共有400 多件，點綴空間也是裝飾營造氛圍。Salisterra餐廳是酒店的亮點，精緻的地中海美食吸引不少遊客和香港人。

地址︰香港金鐘金鐘道88號

房間數：117

起價：$650 美元

餐飲：Salisterra

酒吧：BKK Social Club

設施：游泳池、健身中心、適合家庭入住



全球50大酒店排名2023 第5名—安縵東京 Aman Tokyo（日本）

坐落在東京都的中心地帶，但其寧靜掩蓋了城市喧囂，其奢華的氛圍吸引不少旅客。酒店於 2014 年開業，酒店38 層高，到 33 層後，天花板與大教堂一樣高，並反射水面上如詩的圖案。客房寬敞明亮，窗邊的浴缸，無論早晚，都是最好的觀景位置。

地址︰大手町塔，1 Chome-5-6 大手町，千代田區，東京 100-0004，日本（The Otemachi Tower, 1 Chome-5-6 Ōtemachi, Chiyoda City, Tokyo 100-0004, Japan）

房間數：84

起價：$1800美元

餐飲：Arva 餐廳

酒吧：The Lounge by Aman

設施：游泳池、水療/健康中心、健身中心、適合家庭入住



全球50大酒店排名2023 第6名—La Mamounia （摩洛哥馬拉喀什Marrakech）

（2023 年非洲最佳飯店）自 1929 年開業以來，它一直被譽為世界上最好的酒店之一，高端設計、超豪華的內飾和一流的接待服務 — 這些品質如今使其成為 2023 年非洲最佳酒店。 La Mamounia富麗堂皇，融合了摩洛哥建築風格、裝飾藝術風格和現代優雅感。

地址︰Avenue Bab Jdid, Marrakesh 40040, Morocco

房間數：209

起價： $900美元

餐飲：L'Italien par Jean-Georges

酒吧：Le Bar Majorelle

設施：游泳池、海灘、電影院、購物、水療/健康中心、健身中心、寵物友善、家庭友好



全球50大酒店排名2023 第7名—Soneva Fushi（馬爾地夫）

位於馬爾地夫北部環礁之一，搭乘 40 分鐘的水上飛機可抵達。72 棟別墅坐落在島上的綠樹叢中，辦理入住手續時，客人將在入住期間獲得一輛自行車，是前往設施的唯一交通方式。Soneva Fushi 開創了戶外浴室體驗，成為馬爾地夫高品質度假村的標誌。

地址︰Kunfunadhoo Island, Eydhafushi, Maldives

房間數 ︰72

起價：$2800美元

餐飲：Once Upon a Table、So Hands On

酒吧：By the Bar

設施：海灘、游泳池、水療/健康中心、健身中心、適合家庭入住



全球50大酒店排名2023 第8名—One&Only Mandarina（墨西哥Riviera Nayarit沙灘）

（2023 年北美最佳飯店）佔地 88 英畝，酒店夾在 Sierra de Vallejo 保護區的熱帶雨林和太平洋之間，為墨西哥豪華酒店樹立了標準。酒店提供 105 間別墅，這些別墅隱藏在樹頂或棲息在岩石海岸懸崖上。每間客房擁有私人小型游泳池和私密度高的起居空間，有全天候管家服務。

地址︰Carretera Federal Libre 200 Tepic-Puerto Vallarta, Municipio de Compostela, El Monteón, 63724 Nayari, Nay, Mexico

房間數：105

起價：$1300美元

餐飲 Carao

酒吧：The Treetop Bar

設施：海灘、游泳池、水療/健康中心、健身中心、寵物友善、家庭友好



全球50大酒店排名2023 第9名—佛羅倫斯四季 Four Seasons Firenze（意大利）

前身是一座 16 世紀的修道院，Four Seasons Firenze於 2008 年開業，擁有 116 間臥室，酒店內的米芝蓮星級餐廳 Il Palagio 提供地道意大利經典菜餚，並有酒窖，有文藝復興的氣息。

地址︰Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze FI, Italy

房間數：116

起價： $1000美元

餐飲： Il Palagio

酒吧：Atrium Bar

設施：花園、游泳池、水療/健康中心、健身中心、寵物友善、家庭友好



全球50大酒店排名2023 第10名—曼谷文華東方酒店Mandarin Oriental Bangkok（泰國）

酒店有近150年歷史，一直在曼谷湄南河畔成就了曼谷傳奇酒店。擁有393間客房和套房，所有客房均提供24 小時管家服務，酒店內的水療中心享負盛名。

地址︰48 Oriental Ave, Khwaeng Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

房間數：393

起價：$757美元

餐飲：Le Normandie by Alain Roux

酒吧：The Bamboo Bar

設施：游泳池、水療/健康中心、健身中心、適合家庭入住



全球50大酒店排名2023 第11-20位

11.曼谷嘉佩樂酒店 Capella Bangkok（泰國）

12.The Calile （澳洲 布里斯班）（2023年大洋洲最佳飯店）

13.Chablé Yucatán（墨西哥 喬霍拉）

14.安縵威尼斯飯店 Aman Venice（意大利）

15.Singita Lodges – Kruger National Park（南非 克魯格國家公園）

16.Claridge's（英國 倫敦）

17.新加坡萊佛士飯店 Raffles Singapore（新加坡）

18.Nihi Sumba（印尼 松巴島Sumba Island）

19.Hotel Esencia（墨西哥 圖盧姆Tulum）

20.Le Sirenuse（意大利 波西塔諾Positano）

資料來源︰The World's 50 Best Hotels